MERKEL RUTTE

Estratto dell’articolo di Massimo Riva per “la Repubblica”

Secondo indiscrezioni, gli uffici del nostro ministero degli Esteri stanno preparando un corposo dossier sui paradisi fiscali che prosperano da anni indisturbati all' interno dell' Unione europea. […] È evidente che nel mirino dell'iniziativa c'è soprattutto un Paese: l'Olanda. […]Analisi parziali e incomplete già stimano in non meno di dieci miliardi di dollari il gettito annuo sottratto dai Paesi Bassi al fisco degli altri soci dell'euro […]

RUTTE KURZ MERKEL

L'iniziativa può finalmente strappare la finta maschera da europeista dietro la quale si celano i sovranisti della peggior specie: gli infingardi. Quelli che dicono di inorridire alle sparate nazionaliste delle Le Pen e dei Salvini e predicano la religione della leale competizione sul libero mercato, ma poi ricorrono ai più subdoli espedienti per attirare capitali in casa propria alle spalle degli altri soci dell' Unione.

[…] Quello del "fiscal dumping" è un punto […] importante per il consolidamento della moneta unica […] Si tratta di far saltare quel patto occulto di potere che lega alcuni Paesi del Nord e dell'Est alla Germania in una sorta di omertosa alleanza a reciproca protezione di abusi incompatibili con le regole fondamentali dell' Unione. […] un blocco d'interessi che tiene in ostaggio l'Europa intera.

angela merkel ursula von der leyen

[…] non poche, a ben vedere, sono le doppiezze politiche da sradicare. Una l'ha appena richiamata […] la stessa presidente della Commissione. Interpellata sull' ennesimo decreto illiberale di Viktor Orbán ha risposto che Bruxelles è pronta a censurare la deriva autoritaria di Budapest «se» questa sarà accertata. Ma come «se»? Sono anni che il viktatore ungherese fa strame di diritti e Frau Ursula non vede e non sente? La sua risposta, da fedele portavoce del vasto complesso industriale tedesco che in terra magiara lucra su bassi salari e tasse minime, fa chiaramente intendere quanto dura s'annuncia la lotta per liberare l' Europa dai falsi europeisti.