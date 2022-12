29 dic 2022 11:52

ANCHE ‘STA MANOVRA SE LA SEMO LEVATA DALLE PALLE – IL SENATO HA VOTATO LA FIDUCIA AL GOVERNO SULLA LEGGE DI BILANCIO CON 109 SÌ E 76 CONTRARI. GIORGETTI: “MISSIONE COMPIUTA. SCRITTA IN TEMPI RECORD E IN UNA SITUAZIONE DI CONTESTO ECCEZIONALE NON POSITIVO” – I SENATORI DI FRATELLI D’ITALIA BRINDANO ALLA BUVETTE CON SPUMANTE E DUE FORME DI CACIOCAVALLO - ORA CONFERENZA STAMPA DI FINE ANNO DI GIORGIA MELONI - VIDEO