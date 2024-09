PRESSING DI PALAZZO CHIGI: SANGIULIANO SI FACCIA DA PARTE

Tommaso Ciriaco per www.repubblica.it

gennaro sangiuliano giorgia meloni foto di bacco

La pressione è forte. Fortissima. Forse decisiva. Nelle ultime ore, Giorgia Meloni si starebbe orientando a chiedere a Gennaro Sangiuliano un passo indietro. Troppo grave lo scandalo per continuare a proteggerlo, riferiscono fonti concordanti vicine alla presidente del Consiglio. Secondo queste stesse fonti, la premier avrebbe dunque iniziato a costruire le condizioni per una staffetta al ministero della Cultura. Di fatto, consigliando un ritiro volontario. E diversi ambasciatori avrebbero suggerito a Sangiuliano di valutare la strada delle dimissioni.

La scelta di lasciare la guida del ministero spetta formalmente a Sangiuliano, ma è evidente che l’orientamento del capo del governo è fondamentale. Indebolito, il titolare della Cultura non potrebbe reggere a una sconfessione pubblica. Quello che ovviamente Palazzo Chigi intende evitare, preferendo la strada concordata del passo indietro volontario.

MARIA ROSARIA BOCCIA E GENNARO SANGIULIANO AL FESTIVAL DEL LIBRO POSSIBILE POLIGNANO A MARE 1

Negli ultimi tre giorni ci sono stati almeno tre momenti in cui la premier avrebbe valutato seriamente la strada della richiesta delle dimissioni, fermandosi ogni volta un attimo prima di chiudere la partita, forse preoccupata dall’effetto domino di eventuali nuove rivelazioni di Maria Rosaria Boccia. È però evidente che lo stillicidio di indiscrezioni rende la situazione insostenibile. Per questo, ai vertici del governo danno per probabile un passo indietro già nelle prossime ore, salvo che Sangiuliano non decida di resistere. Aprendo scenari inediti.

2. SANGIULIANO VERSO LE DIMISSIONI: DOPO LE USCITE PUBBLICHE DI BOCCIA, PALAZZO CHIGI VALUTA DI ACCELERARE. ECCO COSA STA SUCCEDENDO

Monica Guerzoni per www.corriere.it

MARIA ROSARIA BOCCIA GENNARO SANGIULIANO

«Sono lieto di apprendere che la Corte dei conti stia valutando la possibilità di aprire un fascicolo sulla vicenda che mi riguarda», così «avrò la possibilità di dimostrare che non sono stati spesi fondi pubblici né un euro del Ministero è stato utilizzato per viaggi e trasferimenti della signora Maria Rosaria Boccia».

Gennaro Sangiuliano, intorno alle 16 di venerdì, pubblica una nota per provare a resistere. Ma la diga difensiva alzata da Palazzo Chigi sta ormai cedendo. Il ministro potrebbe dimettersi. A quel punto dovrà alzarsi dalla poltrona del Collegio Romano e rinunciare all'ambizione di essere lui l'intellettuale di destra che realizza uno dei pilastri del progetto politico di Giorgia Meloni e mette fine alla cosiddetta «egemonia culturale della sinistra».

IL CASO BOCCIA - SANGIULIANO - MEME BY IL GRANDE FLAGELLO

Troppo forte l'imbarazzo per il caso scatenato da Maria Rosaria Boccia. Troppo alto il rischio che la dama bionda, imprenditrice e influencer dal tempismo mediatico sorprendente, tiri fuori altre foto, altri video, registrazioni, carte, chat compromettenti. Magari già nella serata di venerdì, con l'intervista a In Onda, su La7.

Meglio un colpo deciso, si riflette a Palazzo Chigi, sia pure assestato con giorni di ritardo. Un colpo che mandi in frantumi questo devastante gioco di specchi e spenga i riflettori su una storia che ha iniziato a fare il giro del mondo. La storia del ministro che si è fermato, tra lacrime e scuse in prima serata tv, un attimo prima di mettere sotto contratto la sua amante al ministero della Cultura come consigliera per i grandi eventi.

LA TROVATELLA DI POMPEI - VIGNETTA BY MACONDO

La diga difensiva sembra cedere nonostante la premier, contenendo la delusione e la rabbia, avesse provato ad attestare il governo sulla linea «salvare il soldato Sangiuliano». Per scongiurare il tanto temuto rimpasto e per non farsi dettare le decisioni dalle opposizioni e da quella parte della stampa di cui si ritiene bersaglio.

Palazzo Chigi sperava di potersi trincerare dietro l'idea del complotto, della macchinazione ordita da chi punterebbe ad assestare la spallata al primo esecutivo di destra, guidato dalla prima donna presidente. Ma la sottile linea rossa non ha retto all'urto delle dichiarazioni, delle accuse, dell'ombra di un indicibile ricatto - di cui Boccia ha parlato nell'intervista alla Stampa - e dei possibili risvolti giudiziari.

ma e cosi naturale fare figure di cacca - vignetta di mannelli

Se davvero andrà così Meloni deve trovare una personalità di area che abbia lo standing per prendersi sulle spalle il ministero della Cultura, subentrare in corsa nell'organizzazione dell'imminente G7 e rappresentare l'Italia davanti ai "grandi" del mondo dopo una figura non certo edificante. Tre i nomi che Giorgia Meloni sta valutando con più attenzione di altri: Alessandro Giuli, Pietrangelo Buttafuoco, Gianmarco Mazzi.

vignetta di natangelo sul caso boccia - sangiuliano maria rosaria boccia - gennaro sangiuliano come gli oasis - meme carmine lo sapio gennaro sangiuliano simona russo maria rosaria boccia 4 maria rosaria boccia gennaro sangiuliano 1 simona russo maria rosaria boccia gennaro sangiuliano maria rosaria boccia e gennaro sangiulano foto di gente 1 maria rosaria boccia e gennaro sangiulano foto di gente 5 maria rosaria boccia e gennaro sangiulano foto di gente 2 LA SCUOLA IL LIBRO E IL MOSCETTO - VIGNETTA BY MACONDO MARIA ROSARIA BOCCIA POSTA I POPCORN PRIMA DELL INTERVISTA DI SANGIULIANO AL TG1 MARIA ROSARIA BOCCIA PRIMA DELL INTERVISTA AL TG1 DI GENNARO SANGIULIANO MARIA ROSARIA BOCCIA E GENNARO SANGIULIANO - VIGNETTA BY NATANGELO meme sul caso gennaro sangiuliano maria rosaria boccia 5 meme sul caso gennaro sangiuliano maria rosaria boccia 4 meme sul caso gennaro sangiuliano maria rosaria boccia 7 meme sul caso gennaro sangiuliano maria rosaria boccia 2 meme sul caso gennaro sangiuliano maria rosaria boccia GENNARO SANGIULIANO COME CHIARA FERRAGNI - MEME LA TROVATELLA DI POMPEI - VIGNETTA BY MACONDO MARIA ROSARIA BOCCIA E GENNARO SANGIULIANO AL FESTIVAL DEL LIBRO POSSIBILE POLIGNANO A MARE