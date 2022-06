ANCHE OGGI MEDVEDEV HA ESAGERATO CON LA VODKA! – IL VICE-PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI SICUREZZA RUSSO TORNA AD ATTACCARE L’OCCIDENTE: “IL LIVELLO DEI POLITICI È CADUTO IN BASSO. È CHIARO A TUTTI CHE MARIO DRAGHI NON È SILVIO BERLUSCONI E OLAF SCHOLZ NON È ANGELA MERKEL” – “I GRANDI LEADER DEL PASSATO NON ERANO RUSSOFOBI, E SONO STATI SOSTITUITI DA UNA NUOVA GENERAZIONE DI PERSONE DEBOLI CHE SI DEFINISCONO TECNOCRATI…”

Il livello dei politici occidentali è «caduto in basso» e «l'ho visto con i miei occhi negli ultimi 20 anni». In Europa, ad esempio, «non c'è nemmeno traccia di personaggi politici del livello di Helmut Kohl, Jacques Chirac o Margaret Thatcher» e «senza offesa per nessuno, ma è chiaro a tutti che Mario Draghi non è Silvio Berlusconi, e Olaf Scholz non è Angela Merkel».

Parole del vice presidente del Consiglio di sicurezza della Federazione russa, Dmitri Medvedev, che in un nuovo messaggio su Telegram torna a scagliarsi contro l'Europa. Secondo l'ex premier ed ex presidente russo, i grandi leader del passato, che «non sono mai stati russofobi», sono stati sostituiti da una nuova generazione di «persone deboli» che «convenzionalmente si definiscono tecnocrati.

Alcuni di loro sono specialisti abbastanza qualificati, ma niente di più. E qui sta il problema! Queste persone sono in grado di formulare correttamente un'idea, dare istruzioni precise agli assistenti. Ma non sono in grado di assumersi la responsabilità». «Cercano di nascondersi, sviare, parlare delle congiunture, addirittura dei cambiamenti climatici ma non prendono una decisione. Oppure la prendono con un ritardo catastrofico. E questo già è un guaio totale».

