19 ott 2022 18:52

E ANCHE OGGI I NEGOZIATI LI COMINCIAMO DOMANI – LO STAFF DELLA CASA BIANCA NON SOLO ESCLUDE UN INCONTRO TRA BIDEN E PUTIN AL G20 DI BALI, MA STAREBBE ANCHE PRENDENDO MISURE PERCHÉ I DUE NON SI INCROCINO IN UN CORRIDOIO O IN UNA FOTO DI GRUPPO – L’EX AMBASCIATORE USA IN UCRAINA, WILLIAM TAYLOR: “SAPPIAMO CIÒ CHE PENSA IL PRESIDENTE BIDEN SU PUTIN: PENSA SIA UN KILLER, UN CRIMINALE DI GUERRA E GENERALMENTE NON CI SI INCONTRA CON KILLER E CRIMINALI DI GUERRA"