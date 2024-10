2 ott 2024 19:57

E ANCHE OGGI LA RUSSA SI DIMENTICA DI ESSERE LA SECONDA CARICA DELLO STATO – IL PRESIDENTE DEL SENATO, IN BARBA AL SUO RUOLO ISTITUZIONALE, VA ALL’ATTACCO DELLA MAGISTRATURA: “HO RISPETTO PER LA PUBBLICA ACCUSA, MA ANCHE QUANDO CREDE DI AGIRE PER IL MEGLIO, SPESSO È IDEOLOGIZZATA" – PARLANDO DEL PROCESSO OPEN ARMS A CARICO DI SALVINI, E INDIRETTAMENTE DEL POSSIBILE RINVIO A GIUDIZIO PER L’AMICA SANTANCHÈ, “GNAZIO” HA SENTENZIATO: “ABBIAMO VISSUTO UNA STAGIONE DI 'AVVISO DI GARANZIA-DIMISSIONI', MA NON SONO D'ACCORDO CON LA GHIGLIOTTINA AUTOMATICA. LA VALUTAZIONE VA FATTA CASO PER CASO