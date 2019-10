E ANCHE OGGI, SI ''IMPEACHA'' DOMANI - SOLO DAGOSPIA LO AVEVA SCRITTO, MENTRE TUTTI I GIORNALI SCOPIAZZAVANO (MALE) GLI ARTICOLI AMERICANI: AL MOMENTO NON ESISTE NESSUN IMPEACHMENT, TANTO CHE I DEMOCRATICI SI SONO RIFIUTATI DI VOTARE L'APERTURA FORMALE DELLA PROCEDURA, CHIESTA DA CASA BIANCA E REPUBBLICANI PER METTERE CON LE SPALLE AL MURO I DEPUTATI. CHE INVECE TEMPOREGGIANO PERCHÉ…

AMERICA FATTA A MAGLIE - È DIFFICILE IN QUESTO MARE DI BUFALE SPIEGARE CHE NON È INIZIATO NESSUN IMPEACHMENT

Maria Giovanna Maglie per Dagospia del 25 settembre 2019

USA: DEM NON VOTERANNO A CAMERA AVVIO INDAGINE IMPEACHMENT

(ANSA) - La speaker Nancy Pelosi e i leader democratici alla Camera americana hanno deciso di non tenere, come chiedevano la Casa Bianca e i repubblicani, un voto in seduta plenaria per l'avvio formale dell'indagine di impeachment contro il presidente Donald Trump per l'Ucrainagate. Lo riporta Politico, citando vari parlamentari e loro collaboratori.

Finora l'indagine e' stata condotta da tre commissioni ma la Casa Bianca si e' rifiutata di cooperare anche per la mancanza di un voto formale della House. Voto non e' richiesto dalla costituzione ma si e' tenuto nei pochi precedenti esistenti. Il voto costringerebbe i parlamentari a mettere nero su bianco la loro posizione, creando difficolta' nelle elezioni del 2020 ai democratici che dovranno difendere o conquistare un seggio negli Stati vinti da Trump ma anche ai repubblicani, che dovranno allinearsi totalmente al tycoon per non perdere l'appoggio della base repubblicana.

USA:PELOSI,NESSUN REQUISITO PER VOTO SU INDAGINE IMPEACHMENT

(ANSA) - "Non c'e' alcun requisito che dobbiamo tenere un voto e quindi in questo momento non avremo un voto": cosi' la speaker Nancy Pelosi ha giustificato la decisione di non far votare la Camera per l'avvio dell'indagine di impeachment contro il presidente americano Donald Trump.

DAGONOTA: allora non c'era neanche nessun requisito – infatti nella Costituzione americana non c'è – che imponga di dichiarare l'intenzione di aprire una procedura d'impeachment, come ha fatto la Pelosi quasi un mese fa. Era per l'appunto solo un gesto dimostrativo per lanciare il tema, vedere che effetto faceva nei sondaggi e placare la base che la picconava per i suoi tentennamenti

