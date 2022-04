ANCHE PRIMA CHE LA FRANCIA VADA A VOTARE, LA DESTRA FRANCESE È UNA GRANDE VINCITRICE - IL CANDIDATO CHE HA PIÙ PROBABILITÀ DI AFFRONTARE IN UN BALLOTTAGGIO A DUE SETTIMANE DAL VOTO INIZIALE DI DOMENICA È MARINE LE PEN. ANCHE SE ORA SI È RIDIMENSIONATO NEI SONDAGGI, CON CIRCA IL 10% DEI CONSENSI, LA FULMINEA ASCESA DEL SIGNOR ZEMMOUR. IN CORSA ANCHE VALÉRIE PÉCRESSE, LA CANDIDATA DEL PARTITO REPUBBLICANO DI CENTRODESTRA – LA RIBELLIONE CONTRO L’IDEOLOGIA WOKE E LA CANCEL CULTURE

Articolo del "New York Times" - dalla rassegna stampa estera di "Epr comunicazione"

A pochi giorni dal primo turno delle elezioni presidenziali in Francia, il presidente Emmanuel Macron è ancora il favorito per farcela a superare gli avversari politici e vincere un secondo mandato. Ma anche se ci riuscisse, e prima che una sola scheda venga scrutinata, un altro chiaro vincitore è già emerso dalla corsa. La destra francese – scrive il NYT.

Nonostante una tardiva impennata di Jean-Luc Mélenchon, il principale candidato di sinistra, praticamente l'intera campagna francese è stata combattuta a destra e all'estrema destra, i cui candidati dominano i sondaggi e i cui temi e punti di discussione - questioni di identità nazionale, immigrazione e Islam - hanno dominato il dibattito politico. L'estrema destra è diventata anche il campione delle questioni di portafoglio, tradizionalmente il territorio della sinistra.

Lo stesso Macron ha fatto perno sulla destra in modo così coerente per affrontare la sfida che ora si discute persino se debba essere considerato un presidente di centro-destra, anche se è emerso da un governo gestito dai socialisti ormai moribondi nel 2017.

In una corsa sempre più serrata, il candidato che ha più probabilità di affrontare in un ballottaggio a due settimane dal voto iniziale di domenica è Marine Le Pen, la leader di estrema destra del Front National, secondo i sondaggi. Sarebbe la sua seconda apparizione consecutiva al turno finale delle elezioni presidenziali, cementando il suo posto nell'establishment politico.

"Il grande movimento a destra - è fatto, è finito", ha detto Gaël Brustier, un analista politico ed ex consigliere di politici di sinistra. "Non partirà nell'altra direzione per 20 anni".

La signora Le Pen e il suo partito hanno ammorbidito per decenni il terreno per la crescita della destra. Ma la recente ascesa politica della destra segue molti anni in cui i conservatori hanno condotto con successo una battaglia culturale - fortemente ispirata dalla destra americana e spesso adottando i suoi codici e strategie per attrarre un pubblico più giovane.

Non solo la destra francese ha esercitato negli ultimi mesi l'idea del "wokisme" per soffocare efficacemente la sinistra e smussare quella che vede come la minaccia di una "cultura woke" dai campus americani. Ma ha anche stabilito una presenza culturale dopo anni con pochi, se non nessuno, media nel mainstream.

Oggi la destra francese ha sfondato le barriere sociali ed è rappresentata da una propria versione di un canale di notizie televisive in stile Fox, CNews, una rete in espansione di think tank, e molteplici piattaforme di social media con un seguito sostanziale e sempre più giovane.

Queste cose "non esistevano in Francia o erano allo stadio embrionale" solo pochi anni fa, ha detto François de Voyer, 38 anni, un ospite e finanziatore di Livre Noir, un canale YouTube di un anno che si concentra sui politici di destra e di estrema destra.

Ci siamo detti: "Facciamo come il CPAC negli Stati Uniti", ha detto il signor de Voyer, riferendosi al Conservative Political Action Conference, il raduno annuale dell'ala destra della politica americana.

E così ha fatto.

Nel 2019, il signor de Voyer ha co-organizzato "La Convenzione della Destra", una conferenza di un giorno che presentava figure di spicco della destra e dell'estrema destra. Ha costituito una piattaforma di lancio politico per Éric Zemmour, l'opinionista televisivo e autore di best-seller.

Più di ogni altro candidato alla presidenza, il signor Zemmour ha incarnato gli effetti della battaglia culturale della destra sulla campagna.

Nei suoi libri best-seller e nelle sue apparizioni quotidiane su CNews, il signor Zemmour per un decennio è diventato un leader del nuovo ecosistema mediatico di destra che ha dipinto la Francia come sotto una minaccia esistenziale dagli immigrati musulmani e dai loro discendenti, così come dall'importazione di idee multiculturali dagli Stati Uniti.

Anche se ora si è ridimensionato nei sondaggi, con circa il 10% dei consensi, la fulminea ascesa del signor Zemmour l'anno scorso ha catturato l'attenzione della Francia e ha assicurato che la campagna presidenziale sarebbe stata combattuta quasi esclusivamente nel territorio di casa della destra, poiché ha ampliato con successo i confini di ciò che era politicamente accettabile in Francia.

Zemmour ha portato nel mainstream una teoria di cospirazione razzista secondo la quale le popolazioni bianche cristiane sono state intenzionalmente sostituite da immigrati non bianchi, ha detto Raphaël Llorca, un esperto di comunicazione francese e membro dell'istituto di ricerca Fondation Jean-Jaurès.

La "grande sostituzione", come viene chiamata la teoria, è stata poi ripresa come argomento di discussione anche da Valérie Pécresse, la candidata del partito repubblicano di centro-destra.

Tale penetrazione nel mainstream è il risultato di uno sforzo organizzativo decennale della destra.

Thibaut Monnier, un ex consigliere del partito della signora Le Pen che poi si è unito al movimento del signor Zemmour, ha detto che a metà degli anni 2010 i conservatori come lui si sono dati un progetto "metapolitico" di creare nuove istituzioni politiche e i loro propri media.

Nel 2018, insieme a Marion Maréchal, nipote della signora Le Pen, il signor Monnier ha co-fondato un'istituzione politica conservatrice a Lione chiamata Issep, o Istituto di scienze sociali, economiche e politiche. La scuola è un'alternativa a quelli che lui descrive come istituti di istruzione superiore dominati dalla sinistra.

Ma anche se si è fatta strada nell'establishment educativo, l'estrema destra è riuscita in una campagna parallela a diffondere le sue idee sui social media per apparire attraentemente trasgressiva.

Centrale nella battaglia culturale dello stesso Zemmour è stata la sua padronanza dei social media e dei codici della cultura pop, ha detto il signor Llorca.

Il candidato di estrema destra è molto attivo su reti come TikTok e Instagram, dove posta quotidianamente messaggi e video rivolti a un pubblico più giovane. Il video di lancio della sua campagna su YouTube, pieno di riferimenti culturali, ha attirato milioni di spettatori.

Llorca ha detto che Zemmour ha condotto con successo una "battaglia del cool" progettata per "minimizzare il contenuto radicale" delle sue idee senza mai cambiare la loro sostanza. È stato aiutato da una rete di internauti che disinnescano con umorismo la violenza delle sue idee estremiste. Su Facebook e Instagram, gli account seguiti da decine di migliaia di persone pubblicano spesso meme spensierati relativi al signor Zemmour.

Zemmour ha ricevuto il sostegno di influencer di estrema destra su YouTube che deridono tutto, dal femminismo al veganismo ai sindacati. Uno di questi influencer, Papacito, i cui video a volte raggiungono un milione di visualizzazioni, ha appoggiato Zemmour di recente.

"Il nostro obiettivo è davvero quello di fare un Canal+ controculturale", ha detto alla rivista Valeurs Actuelles, riferendosi al canale televisivo di intrattenimento che ha dominato la scena culturale progressista negli anni '80 e '90. "Uno che sia altrettanto divertente, ma che porti idee patriottiche e più reazionarie".

Samuel Lafont, il capo del team digitale del signor Zemmour, ha detto che circa 1.500 persone stavano lavorando per promuovere le discussioni del signor Zemmour sui social network e creare nuove immagini che accompagnano le sue apparizioni sui media.

Lafont ha riconosciuto che diverse "cellule" indipendenti sono state create per condurre la lotta su Wikipedia, che ha definito "un'importante battaglia culturale".

Il campo della signora Le Pen si è spesso vantato di aver già vinto la battaglia delle idee, sottolineando come il governo abbia persino adottato parte del suo linguaggio, compreso l'uso del termine "ensauvagement", un fischietto razziale dell'estrema destra che suggerisce che la nazione sta diventando selvaggia.

Ma il successo più sorprendente della destra potrebbe essere l'uso crescente nel dibattito pubblico di "wokisme", un termine sconosciuto alla maggior parte dei francesi solo pochi mesi fa.

I dati di Google mostrano che l'interesse per il "wokisme" è emerso solo a settembre, proprio quando i media hanno iniziato a concentrarsi sulle elezioni presidenziali. Ha raggiunto l'apice a novembre, alimentato dalle polemiche intorno alle cosiddette idee woke come l'uso di pronomi non binari.

Nicolas Vanderbiest, un esperto di comunicazione che ha studiato la comparsa della nozione online, ha stimato che il 15 per cento degli scambi che hanno scatenato ampie polemiche sui social media francesi l'anno scorso erano legati al "wokisme".

"Wokisme" si è diffuso grazie alle pubblicazioni conservatrici. Le Figaro, un quotidiano con la seconda più grande circolazione nazionale, ha usato il termine woke 417 volte nei suoi articoli l'anno scorso. Questo era circa 12 volte di più di Le Monde, un quotidiano di centro-sinistra con il maggior numero di lettori in Francia.

valerie pecresse 8

Questo movimento anti-woke è diventato così potente che il ministro dell'educazione nazionale di Macron, Jean-Michel Blanquer, ha lanciato un think tank lo scorso ottobre per combattere il "wokisme", dicendo a Le Monde che "la Francia e la sua gioventù devono scappare da questo".

Anche se il significato di "wokisme" non è mai stato chiaro, è diventato un termine di paragone usato dai conservatori per smussare le richieste di giustizia sociale.

La sinistra francese si è "lasciata intimidire" da parole come "wokisme", rendendo quasi impossibile impegnarsi in discussioni franche sul razzismo e altri problemi sociali durante la corsa presidenziale, ha detto Sandrine Rousseau, un'economista, un'eco-femminista e una leader dei Verdi francesi.

valerie pecresse 7

La destra francese è riuscita a vincere le guerre culturali, in gran parte perché la sinistra non ha offerto alternative, ha detto la signora Rousseau.

"Noi, a sinistra, ci siamo ritirati di fronte agli attacchi della destra", ha detto la Rousseau. "Mentre loro avanzavano gradualmente, noi avevamo paura di condurre questa lotta".

Brustier, l'analista, ha detto che le organizzazioni di sinistra "non lavorano" per produrre nuove idee. Qualche anno fa, ha detto, ha cercato senza successo di lanciare una scuola per formare attivisti di sinistra. "Ha infastidito tutti", ha detto.

