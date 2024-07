ANCHE "THE ECONOMIST" ROTTAMA JOE BIDEN - IL SETTIMANALE BRITANNICO ATTACCA "SLEEPY JOE", CON UNA COPERTINA IMPIETOSA CHE RITRAE UN DEAMBULATORE CON IL LOGO DELLA CASA BIANCA: "ECCO PERCHE' DEVE RITIRARSI" - "È UN ANZIANO CONFUSO CHE LOTTA PER RICORDARE PAROLE E FATTI. LA SUA DISONESTÀ (NEL NEGARE L'EVIDENZA) PROVOCA DISPREZZO" - GLI ATTACCHI DEI GIORNALI NON SONO CASUALI: I SONDAGGI PARLANO DI UN VANTAGGIO DI TRUMP DI ALMENO 10 PUNTI PERCENTUALI...

DAGONOTA

I giornalisti americani e internazionali saranno anche di parte, ma non sono scemi. Il fuoco di fila che si sta scatenando su ciò che resta dell'81enne Joe Biden non è casuale. Prima il super liberal "New York Times", che ha stroncato con alcuni editoriali di fuoco il vegliardo "disaster-in-chief", poi a seguire il "Washington Post", "The Atlantic" e, da ultimo, il britannico e compassatissimo "The Economist" (di proprietà di John Elkann), invitano "Rimbam-Biden" a farsi da parte.

Il motivo è semplice e questa volta non è un modo di dire: sanno qualcosa che noi non sappiamo. Secondo alcuni sondaggi riservati, infatti, dopo l'imbarazzante performance al dibattito Tv di giovedì scorso, ci sarebbe stato un tracollo clamoroso per il presidente americano. Alcune rilevazioni danno il vantaggio di Donald Trump a più di 10 punti percentuali.

Ps. L'ipotesi delle dimissioni lampo per favorire Kamala Harris al momento sono una suggestione. Se Biden lasciasse, infatti, e anche se appoggiasse pubblicamente la sua vice, non è detto che finanziatori e delegati gli vadano dietro automaticamente. A quel punto sarebbe più probabile un "azzeramento": si andrebbe a una convention aperta e Kamala dovrebbe fare i conti con gli altri candidati dem senza "privilegi".

The Economist, l’affondo su Biden: in copertina un deambulatore. “Perché deve ritirarsi”

copertina the economist - elezioni americane 2024

«Il dibattito presidenziale è stato terribile per Joe Biden, ma la copertura è stata peggiore. È stato un'agonia guardare un anziano confuso che lottava per ricordare parole e fatti. La sua incapacità di sostenere un argomento contro un avversario debole è stata scoraggiante. Ma l'operazione della sua campagna per negare ciò che decine di milioni di americani hanno visto con i propri occhi è più tossica di entrambe le cose, perché la sua disonestà provoca disprezzo».

E’ l’attacco, durissimo, di un pezzo con cui The Economist spiega perché Biden dovrebbe farsi da parte. L’effetto, dice il settimanale britannico, è stato quello di avvicinare la Casa Bianca a Trump. «I nuovi sondaggi hanno rilevato che gli elettori negli stati che Biden deve vincere si sono schierati contro di lui. Il suo vantaggio potrebbe essere in pericolo anche in stati una volta sicuri come la Virginia, il Minnesota e il Nuovo Messico». […]

