ANCHE SALVINI SI È RINGRETINITO? - SELVAGGIA: ''MI COMUNICA UN MAGISTRATO CHE LA BAMBINA GRETA PORTATA DA SALVINI SUL PALCO DI PONTIDA NON E’ NELL’ORDINANZA DEL GIP RIGUARDANTE IL “CASO BIBBIANO”. IL SUO CASO NON SAREBBE NEPPURE TRA QUELLI SEGUITI DAI SERVIZI SOCIALI DELLA VAL D’ENZA''. SALVINI RISPONDERÀ? INTANTO RISPONDE ALLE CRITICHE SULLO SFRUTTAMENTO DELLA BIMBA: ''CHI SE NE FREGA, I DELINQUENTI SONO QUELLI CHE RUBANO I FIGLI AI GENITORI''

Selvaggia Lucarelli su Twitter:

Mi comunica un magistrato che la bambina GRETA portata da SALVINI sul palco di Pontida NON E’ MENZIONATA NELL’ORDINANZA del GIP di Reggio Emilia riguardante il “caso Bibbiano”. Inoltre il suo caso non sarebbe stato neppure tra quelli seguiti dai Servizi Sociali della Val d’Enza.

SALVINI,BIMBA SU PALCO?CHI SE NE FREGA,NON UNA MA 50

(ANSA) - "Chi se ne frega": così il segretario della Lega Matteo Salvini a Aria pulita su 7gold ha risposto a una domanda sulle critiche che ha ricevuto per aver portato sul palco di Pontida Greta, una delle bambine di Bibbiano. "Non una ma cinquanta bambini - ha aggiunto -. Se qualcuno ruba i bambini ai genitori" per un ritorno economico "è lui il delinquente". Di storie come Bibbiano "ne verranno fuori altre - ha concluso - non solo in Emilia".

SALVINI, GRAZIE AL CORAGGIO DI GRETA, PER FORTUNA LEI A CASA

(ANSA) - "Ringrazio questa mamma e questa bimba, che hanno avuto coraggio: Greta è una delle tante, troppe bambine (decine di migliaia) portate via alla mamma e al papà, a Bibbiano e in altri Comuni italiani. Greta per fortuna è tornata a casa, altri ancora no". Lo scrive su Twitter il leader della Lega Matteo Salvini, aggiungendo una foto in cui si vede la bambina salita sul palco ieri a Pontida accanto alla madre e all'ex ministro dell'Interno.

