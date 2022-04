APPUNTI PER GIORGIA MELONI: PER SPERARE DI GOVERNARE UN PAESE SERVE UN PARTITO CON UNA CLASSE DIRIGENTE ALL’ALTEZZA – IL GIORNALISTA DELLA RIVISTA DI DESTRA FRANCESE “VALEURS ACTUELLES”, ANTOINE COLONNA: “LA VERITÀ È CHE MARINE LE PEN NON ERA PRONTA, NON AVEVA UNA SQUADRA DI GOVERNO, E IL SUO STATO MAGGIORE ERA PRIVO DI PERSONALITÀ PASSIBILI DI ASSUMERE LA RESPONSABILITÀ MINISTERIALE” – “FRANCAMENTE, NON CREDO CHE ZEMMOUR AVRÀ UN FUTURO. PER QUANTO SIA PORTATORE DI GRANDI SPERANZE HA UN…”