ANCHE GLI STATI UNITI HANNO IL LORO "ZAR" - TRUMP ANNUNCIA DI AVER NOMINATO L'IMPRENDITORE SUDAFRICANO-AMERICANO (COME MUSK) DAVID SACKS "ZAR PER L'IA E LA CRIPTOVALUTA" - L'OBIETTIVO DI SACKS? "TUTELARE LA LIBERTÀ DI PAROLA ONLINE, ALLONTANANDOCI DAI PREGIUDIZI E DALLA CENSURA DELLE BIG TECH", PER LA FELICITÈ DELL'AMICO DI "THE DONALD", MUSK -TRUMP NOMINA L'EX SENATORE DELLA GEORGIA, DAVID PERDUE, AMBASCIATORE IN CINA...

TRUMP NOMINA IMPRENDITORE HI-TECH ZAR PER IA E CRIPTOVALUTE

DAVID SACKS

(ANSA) - WASHINGTON, 05 DIC - Donald Trump ha annunciato su Truth di aver nominato l'imprenditore e investitore hi-tech sudafricano-americano David O. Sacks come "zar per l'Ia e la criptovaluta". Sacks è partner di Craft Ventures, un fondo di capitale di rischio che ha co-fondato alla fine del 2017. "In questo importante ruolo - spiega Trump - David guiderà la politica per l'amministrazione in materia di intelligenza artificiale e criptovaluta, due aree critiche per il futuro della competitività americana.

David si concentrerà sul rendere l'America il leader globale indiscusso in entrambe le aree. Tutelerà la libertà di parola online e ci allontanerà dai pregiudizi e dalla censura delle Big Tech. Lavorerà su un quadro giuridico in modo che il settore delle criptovalute abbia la chiarezza che chiede e possa prosperare negli Stati Uniti. David guiderà anche il Presidential Council of Advisors for Science and Technology".

"David Sacks - ricorda il presidente eletto - è stato un imprenditore e investitore di grande successo per 25 anni, costruendo e investendo in alcune delle aziende più iconiche della Silicon Valley. È stato il Coo dell'era fondante di PayPal, parte della leggendaria 'PayPal Mafia'".

david perdue

"David - prosegue - ha poi fondato la società di software aziendale Yammer, che è stata acquisita da Microsoft per 1,2 miliardi di dollari. Successivamente ha fondato Craft Ventures, una società di venture capital con sede a San Francisco. David è co-conduttore dell'All-In podcast, il podcast più importante in ambito tecnologico, dove lui e i suoi amici discutono di questioni economiche, politiche e sociali".

TRUMP NOMINA EX SENATORE DAVID PERDUE AMBASCIATORE IN CINA

(ANSA) - WASHINGTON, 05 DIC - L'ex senatore della Georgia David Perdue sarà nominato ambasciatore in Cina. Lo ha annunciato Donald Trump sul suo social Truth. Il presidente eletto ha assicurato una stretta commerciale su Pechino dopo il suo ingresso alla Casa Bianca. "Annuncio - ha scritto Trump - che l'ex senatore degli Stati Uniti, David Perdue, ha accettato la mia nomina come prossimo ambasciatore degli Stati Uniti nella Repubblica Popolare Cinese".

DAVID SACKS donald trump ed elon musk assistono al lancio di un razzo di spacex foto lapresse 6 donald trump ed elon musk assistono al lancio di un razzo di spacex foto lapresse 2 DONALD TRUMP E ELON MUSK - MEME CREATO CON L'INTELLIGENZA ARTIFICIALE david perdue