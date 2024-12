3 dic 2024 12:33

ANCHE SU STELLANTIS LA MAGGIORANZA È SPACCATA – SALVINI CONTINUA A MENARE SULL’EX FIAT: “IL PROBLEMA PIÙ CHE TAVARES È LA PROPRIETÀ, CHE DI ITALIANO HA BEN POCO, CHE HA PRESO SOLDI IN ITALIA PER DECENNI PER APRIRE FABBRICHE ALL’ESTERO. ELKANN VENGA IN PARLAMENTO CON UN ASSEGNO” – ALLE SPARATE DEL “CAPITONE” FA DA CONTRALTARE IL MINISTRO DELLE IMPRESE, ADOLFO URSO: “NEL COLLOQUIO CON JOHN ELKANN SONO EMERSE CONDIZIONI PER ESSERE FIDUCIOSI…” - LA RUSSA: "ELKANN IN PARLAMENTO? NON È IMPORTANTE DOVE VA, MA COSA FA..."