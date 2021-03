ANCORA NON SONO ARRIVATI I SOLDI DEL RECOVERY FUND E GIÀ VOGLIAMO INTASCARCELI PER UNA GRANDE PRIORITÀ DEL PAESE: LO STADIO DELLA FIORENTINA - L'IDEONA DEL SINDACO DI FIRENZE NARDELLA HA L'OK DEL MINISTRO FRANCESCHINI, MA SUBITO CALENDA LO CAZZIA: "CON TUTTI I GAP EDUCATIVI, DI GENERE, ETÀ, ISTRUZIONE, REDDITO CHE ABBIAMO…" - E QUELLE SCIAMANNATE DELLE TURBO FEMMINISTE EVOCANO PERSINO IL PATRIARCATO ATTACCANDO IL CALCIO (MA CHE C'ENTRA?)

dario nardella e rocco commisso allo stadio di firenze

“Ringrazio a nome della città il Ministro Dario Franceschini per aver annunciato oggi di fronte alle Commissioni cultura e sport di Camera e Senato in audizione congiunta, la disponibilità a finanziare con i fondi europei del Recovery Plan il nuovo progetto per un moderno Stadio Artemio Franchi”.

dario franceschini 3

Lo ha scritto su Facebook il sindaco di Firenze Dario Nardella annunciando l’ok del Governo a finanziare con i miliardi in arrivo dall’Europa il progetto per l’Artemio Franchi sponsorizzato da diversi parlamentari vicini all’ex primo cittadino Matteo Renzi.

dario nardella

“Ringrazio anche i parlamentari Riccardo Nencini, Flavia Piccoli Nardelli, Gabriele Toccafondi e Vittorio Sgarbi per aver sottolineato con chiarezza questa esigenza. E ringrazio ancora tutti i parlamentari fiorentini, nessuno escluso, a partire da Rosa Di Giorgi e Caterina Biti, che si sono attivati per arrivare a questo risultato. Finalmente le istituzioni tutte unite, Governo, Parlamento, Comune, prendono un impegno forte e chiaro per dare un nuovo futuro allo stadio progettato dall’architetto Nervi, un bene pubblico, un simbolo del calcio, di bellezza architettonica che ci è invidiato in tutto il mondo e che resterà per sempre di Firenze e dei fiorentini. Ora attendiamo fiduciosi la formalizzazione in vista della redazione finale del Piano. Avanti tutta! W Fiorenza W la Fiorentina!”, ha concluso il sindaco.

CARLO CALENDA

L’utilizzo delle risorse europee non piace però al leader di Azione Carlo Calenda che su twitter ha attaccato Nardella: “A parte il fatto che dubito fortemente che possa essere finanziato con RF. Ma con tutti i gap educativi, di genere, età, istruzione, reddito etc...lo stadio. Come sbagliare completamente l’ordine delle priorità”.

NARDELLA COMMISSO

A stretto giro la risposta del primo cittadino fiorentino: “Caro Carlo, mi dispiace correggerti ma lo stadio Franchi, progettato dall’architetto Nervi, è classificato come bene culturale di proprietà pubblica, vincolato e di interesse mondiale, certificato dall’Unesco, e per questo rientra tra i progetti del RP di competenza del MiBACT. Per i gap educativi e ambientali ci sono altri finanziamenti dello stesso Piano, di entità decisamente superiore. Poi se sei contrario a usare fondi europei per la cultura, rispetto la tua opinione, ma io penso che abbiamo l’obbligo di tutelare il nostro patrimonio storico”.

