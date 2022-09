19 set 2022 17:20

ANDREMO A VOTARE IL 25 SETTEMBRE, SI O NO? RESTEREMO FINO ALL'ULTIMO CON IL FIATO SOSPESO – IL GIUDICE DEL TRIBUNALE CIVILE DI MILANO HA PRESO TEMPO SUL RICORSO PRESENTATO DA MARCO CAPPATO PER RIAMMETTERE ALLE ELEZIONI LA SUA LISTA “REFERENDUM E DEMOCRAZIA” - UNA DECISIONE SARÀ PRESA NEI PROSSIMI GIORNI, PRIMA DI DOMENICA - IL GOVERNO HA AMMESSO CHE, IN CASO DI VITTORIA DEL RICORSO, SAREBBE COSTRETTO A RINVIARE IL VOTO...