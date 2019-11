''IN EMILIA-ROMAGNA POSSIAMO FAR CADERE IL SECONDO MURO DI BERLINO'' - SALVINI SEMPRE COL BICCHIEROZZO IN MANO BRINDA ALLE REGIONALI: ''VINCEREMO PURE IN TOSCANA, VEDRETE. RENZI PENSA CHE NON CI SIA PARTITA MA ABBIAMO UN CANDIDATO FORTISSIMO'', CHE NON RIVELA - ''I 5 STELLE ANCORA DISCUTONO SE PRESENTARSI O NO SE NON LO FANNO, SCOMPAIONO DALLA FACCIA DELLA TERRA - LA SEGRE L'HO INCONTRATA, PERSONA INCREDIBILE''