ANGELA CUSTODE – LA MERKEL ALLA FINE È RIUSCITA A TROVARE IL COMPROMESSO CON UNGHERIA E POLONIA. COME? SEMPLICE: DECIDENDO DI NON DECIDERE! IL MECCANISMO DI CONDIZIONALITÀ SULLO STATO DI DIRITTO SARÀ CONGELATO IN ATTESA CHE SI PRONUNCI LA CORTE DI GIUSTIZIA UE, E COMUNQUE NON VARRÀ PER I PROGRAMMI GIÀ STANZIATI – ORA IL VIA LIBERA AL RECOVERY FUND È VICINO (SE NON SI METTONO IN MEZZO I FRUGALI)

Marco Bresolin per “la Stampa”

Gli esperti giuridici delle cancellerie europee stanno analizzando tutte le implicazioni legali e i diplomatici si preparano al solito lavoro di limatura degli aggettivi, ma c' è una bozza di compromesso destinata a sbloccare il Recovery Fund e il bilancio Ue. Un documento di quattro pagine che serve a dare una serie di "rassicurazioni" a Varsavia e Budapest.

La più importante: il meccanismo che vincola l' esborso dei fondi europei al rispetto dello Stato di diritto verrà congelato in attesa di un pronunciamento della Corte di Giustizia Ue.

È questo il passaggio-chiave nella bozza di dichiarazione che con ogni probabilità oggi sarà approvata dai leader al Consiglio europeo.

L' idea di chiamare in causa la Corte è di Angela Merkel, che è così riuscita a convincere il premier polacco Mateusz Morawiecki e l' ungherese Viktor Orban a togliere il veto. Ora però serve il via libera degli altri 25 Paesi Ue. Ieri pomeriggio la dichiarazione è stata fatta circolare tra tutte le delegazioni durante la riunione degli ambasciatori a Bruxelles: non c' è stata una vera e propria discussione perché le rispettive capitali hanno deciso di esaminare con attenzione il testo.

C' è stata qualche smorfia di disappunto tra i rappresentanti dei governi "frugali", soprattutto quello dei Paesi Bassi: ritengono che questo documento faccia troppe concessioni a Polonia e Ungheria. Ma si tratta di resistenze considerate sormontabili con qualche piccolo aggiustamento lessicale. Nessuno ha intenzione di tenere ulteriormente in ostaggio i 1.800 miliardi di euro del budget 2021-2027 e del piano "Next Generation EU".

L' accordo non prevede di rimettere mano al regolamento sullo Stato di diritto negoziato dal Consiglio e dal Parlamento. E questo consentirà agli altri 25 governi europei di rivendicare la linea rossa tracciata all' inizio del negoziato. Però ci sono una serie di puntualizzazioni che permetteranno a Morawiecki e Orban di cantare vittoria in patria.

Per esempio nella bozza si legge che «le misure prese in base a questo meccanismo dovranno essere proporzionate all' impatto delle violazioni dello Stato di diritto sulla sana gestione finanziaria del bilancio dell' Unione» e che «il legame tra queste violazioni e le conseguenze negative sugli interessi finanziari dell' Unione dovranno essere sufficientemente dirette e debitamente stabilite». In sintesi: «La semplice constatazione di una violazione dello Stato di diritto non è sufficiente per attivare il meccanismo». Ciò vuol dire che se - per esempio - la Polonia dovesse continuare a istituire zone "Lgbt free" non perderà i fondi Ue, a meno che l' istituzione di quelle zone non sia stata finanziata con soldi europei.

Altro aspetto molto importante: il regolamento «si applicherà soltanto sui fondi legati al bilancio 2021-2027 e al Next Generation EU». Significa che tutti i programmi finanziati dallo scorso bilancio europeo, che si protrarranno per i prossimi tre anni, non potranno essere bloccati.

Infine il capitolo più importante e quindi più controverso: in attesa di un pronunciamento della Corte di Giustizia Ue, il meccanismo verrà di fatto congelato. Secondo il documento, la Commissione europea dovrà innanzitutto definire delle linee-guida nelle quali spiegherà come intende applicare il sistema per garantire il rispetto dello Stato di diritto. E queste linee-guida, prodotte «in stretto contatto con gli Stati», potranno essere finalizzate soltanto dopo un giudizio della Corte di Giustizia dell' Unione europea. Fino a quel momento, quindi, non sarà possibile tagliare i fondi ad alcun Paese. Secondo fonti diplomatiche questo processo potrebbe durare «qualche mese», ma i due governi di Visegrad hanno fatto filtrare che il verdetto dei giudici di Lussemburgo non arriverà prima del 2022, anno in cui sono in programma le elezioni politiche in Ungheria.

