ANGELA O DEMONE? – PER VENT’ANNI I GIORNALI CI HANNO SBOMBALLATO CON LE LODI ALLA “GIGANTE” MERKEL, MA LA DRAMMATICA CRISI CHE STA COLPENDO LA GERMANIA COSTRINGE TUTTI A FARE MEA CULPA - L’EX CANCELLIERA HA CONSEGNATO LA POLITICA ENERGETICA TEDESCA (E DELL’UE) A PUTIN, HA FATTO AFFARI A ROTTA DI COLLO CON LA CINA, DISTRUGGENDO L’INDUSTRIA AUTOMOBILISTICA TEDESCA. SOPRATTUTTO, TRA ZERO RIFORME ECONOMICHE, INVESTIMENTI AL PALO E AUSTERITÀ, HA PORTATO L’ECONOMIA DI BERLINO, E DELL’INTERO CONTINENTE, A UN PASSO DAL BARATRO…

merkel putin

Estratto dell’articolo di Danilo Taino per il "Corriere della Sera"

Troppo forte, per resistere, la tentazione di parlare di Angela Merkel e della sua eredità. La Germania è sottosopra, il governo guidato dal suo successore Olaf Scholz vacilla, l’esercito è di latta, la Volkswagen vuole chiudere degli stabilimenti nel Paese, mai successo. C’è di che chiederle conto, dopo 16 anni alla cancelleria: cosa ha lasciato?

angela merkel xi jinping

[…] Gigante Merkel. Oggi dobbiamo rivedere il giudizio. Il suo rapporto con Putin è sempre stato prudente (non si fidava) ma continuo, tanto da avere consegnato all’uomo del Cremlino la politica energetica tedesca.

La Cancelliera accettò persino un nuovo gasdotto dalla Russia dopo che Mosca aveva invaso l’Ucraina nel 2014. Errore con radici già nel 2011: dopo l’incidente di Fukushima, decise brutalmente di spegnere le centrali nucleari. Germania condannata al ricatto putiniano.

ANGELA MERKEL VS TRUMP

Investimento senza limiti anche nell’altro grande Paese autoritario, la Cina, diventata il mercato d’elezione per le imprese tedesche e per i viaggi pro-business di Merkel (12). Fiducia totale, insomma, negli autocrati per l’input del gas e per l’output delle esportazioni.

Nel 2015 non chiuse le frontiere a più di un milione di rifugiati siriani e afghani: meritorio ma, come si vede oggi, alla lunga rifiutato da molti elettori. Poi, zero riforme economiche in Germania in 16 anni, investimenti nella Difesa minimi, gestione irresoluta della crisi del debito europeo, metodo del rinvio dei problemi.

angela merkel 2

La Cancelliera di un mondo che le si è rivoltato contro. Errore, non averlo scritto, per chi l’ha osservata ogni giorno in sette anni. […]

angela merkel e il lancio della monetina a fontana di trevi olaf scholz angela merkel ANGELA MERKEL COME LA SIGNORA IN GIALLO - MEME GIORGIA MELONI IN VERSIONE ANGELA MERKEL - FOTOMONTAGGIO BY DAGOSPIA angela merkel nel 1991 angela merkel 3 angela merkel fotografata da herlinde koelbl nel 2008 Cerimonia per Angela Merkel angela merkel ultimo giorno al bundestag LA PUBBLICITA DI IKEA SULLA FINE DEL MANDATO DI ANGELA MERKEL angela merkel person of the year sul time I CANCELLIERI TEDESCHI ANGELA MERKEL AL SUPERMERCATO angela merkel a roma 4 vladimir putin angela merkel la gran croce dell ordine al merito per angela merkel ANGELA MERKEL beate baumann.angela merkel putin con il suo labrador in un incontro ufficiale con angela merkel passaggio di consegne tra angela merkel e olaf scholz angela merkel xi jinping angela merkel angela merkel olaf scholz merkel xi jinping merkel e putin a mosca 3