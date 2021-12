ANGELA DEL FOCOLARE - RASSEGNATEVI: LA MERKEL, UNA VOLTA LASCIATA LA CANCELLERIA, NON SI METTERÀ A FARE L’UNCINETTO COME UNA PENSIONATA QUALSIASI! ANGELONA CONTINUERÀ AD AVERE A DISPOSIZIONE UN UFFICIO A UNTER DEN LINDEN, IL VIALE DELLE ISTITUZIONI A BERLINO, DA DOVE POTRÀ CONTINUARE A ESERCITARE IL SUO POTERE - LA FESTA DELLA CDU A INIZIO 2022 E LA PUBBLICITÀ DI IKEA CON "MUTTI" IN POLTRONA: “FINALMENTE A CASA”

Dal “Corriere della Sera”

Cosa farà ora Angela Merkel? Dopo trent' anni in politica non pensa a scomparire: secondo l'agenzia di stampa Dpa sarà a disposizione nell'ufficio dove risiedeva la «first lady» della Ddr Margot Honecker sul viale delle istituzioni, Unter den Linden, dove anche Helmut Kohl aveva il suo ufficio da ex cancelliere.

Secondo la Dpa sono già stati traslocati nell'ufficio i cimeli più cari a Merkel, come il ritratto di Konrad Adenauer o una grande regina degli scacchi in legno, dono dei forestali. La festa di addio che il suo partito, la Cdu, intende tributarle, si terrà invece a inizio anno, quando si spera - così trapela dai vertici del partito - di potersi riunire con meno ansia per il Covid, e senza mascherine.

Dal “Corriere della Sera”

È una sosia, ma la pagina comparsa su vari quotidiani tedeschi ieri strappa un sorriso: sulla poltrona Ikea c'è una Angela Merkel seduta comodamente con la scritta «finalmente a casa». Un omaggio della casa di mobili svedese alla cancelliera uscente, nel giorno in cui ha passato le consegne a Olaf Scholz.

