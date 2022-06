17 giu 2022 16:51

ANGELA, LASCIA PERDERE: È MEGLIO SE NON TI METTI IN MEZZO – LA MERKEL ESCE DAL LETARGO E DICE DI NON ESCLUDERE LA POSSIBILITÀ DI MEDIARE SULLA GUERRA IN UCRAINA, MA “LA QUESTIONE NON SI PONE AL MOMENTO” – VISTI I RAPPORTI AMICALI CHE HA INTRATTENUTO CON PUTIN PER QUINDICI ANNI, DI SICURO NON FAREBBE FELICE ZELENSKY…