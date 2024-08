ANGELUCCI E DEMONI – MEDICI SENZA SPECIALIZZAZIONE, CARENZA DI SPECIALISTI, POCHI FISIATRI: LA RELAZIONE HORROR DELL’ASL DI BRINDISI SUL CENTRO DI RIABILITAZIONE DI CEGLIE MESSAPICA GESTITO DALLA FONDAZIONE SAN RAFFAELE DI ANTONIO ANGELUCCI – PER LA CLINICA È IN ATTO UNA GUERRA TRA L’EDITORE DEL “GIORNALE” E LA GIUNTA EMILIANO: IL GOVERNATORE VUOLE INTERNALIZZARE IL CENTRO, ANGELUCCI HA IMPUGNATO LA NORMATIVA. MA GLI ISPETTORI CONFERMANO LE CARENZE…

Ben undici medici che o non hanno la specializzazione per occuparsi di pazienti che necessitano di riabilitazione funzionale e neuroriabilitazione o svolgono solo guardia attiva pomeridiana o notturna.

Di fisiatri se ne contano appena tre (uno peraltro assunto solo il 14 agosto scorso), ai quali si affianca un neurologo, arruolato sei giorni dopo. Tanto da indurre gli ispettori dell’azienda sanitaria di Brindisi a concludere che “la carenza di figure mediche specialistiche […] non garantisce la sicurezza delle cure”.

La relazione è del 20 agosto. Riguarda il presidio sanitario per la riabilitazione intensiva di Ceglie Messapica, nel Brindisino. Centro gestito in convenzione con l’Asl dalla Fondazione San Raffaele, che fa capo alla famiglia di Antonio Angelucci, imprenditore della sanità privata e parlamentare della Lega, oltre che editore di Libero, Il Giornale e Il Tempo.

E che la Regione guidata da Michele Emiliano ha deciso di avocare a sé per riportarlo sotto il diretto controllo della sanità pubblica. Intorno al centro sanitario […] si è scatenata una guerra per affossare la legge regionale che ne ha disposto l’internalizzazione. In prima linea parlamentari del centrodestra e governo, che sono corsi in aiuto di Angelucci chiedendo o minacciando l’impugnazione della normativa davanti alla Consulta.

Ora la relazione degli ispettori, tre pagine che stroncano la qualità dell’assistenza fornita dal presidio sanitario. Emiliano non è affatto disposto a fare marcia indietro, la Fondazione San Raffaele affila sempre di più le armi.

Il subentro della Regione era previsto il 22 luglio scorso. Passaggio di consegne rinviato, dopo il ricorso al Tar di Lecce da parte della fondazione, che ha ottenuto la sospensiva. Per i giudici amministrativi il piano regionale […] non è idoneo ad assicurare il ricollocamento immediato di tutti i pazienti, tenuto contro che l’ospedale Perrino di Brindisi non risulta disporre di posti letto per la riabilitazione di neurolesi e motulesi.

La prossima udienza è fissata per il 4 settembre. Angelucci […] non vuole rilasciare dichiarazioni. Nel frattempo la Fondazione – che dall’Asl di Brindisi percepisce oltre 9 milioni di euro all’anno – ha aggiunto un nuovo capitolo al contenzioso, impugnando anche la delibera dell’Asl seguita alla relazione ispettiva.

Delibera che rileva gravi criticità, come l’assenza dei requisiti organizzativi minimi e l’inadeguatezza delle prestazioni, oltre alla significativa carenza di personale specializzato, disponendo il “Piano emergenziale assistenziale funzionale alla gestione in sicurezza dei pazienti degenti presso il centro”, a partire da oggi.. Forti criticità poi rimarcate dal tribunale amministrativo, nonostante i giudici, proprio ieri, abbiano sospeso anche quest’atto. Lo hanno fatto però nella sola parte in cui fissa la decorrenza del piano da oggi […]

