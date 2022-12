TROPPO TARDI E TROPPO POCO – MARK RUTTE, PREMIER OLANDESE, SI È SCUSATO PER LA SCHIAVITÙ DURANTE L’ERA COLONIALE MA NON SGANCIA UN EURO PER I DISCENDENTI DELLE VITTIME, CHE NON SONO RIMASTI SODDISFATTI DALLE SCUSE – LA PREMIER DELLO STATO CARAIBICO DI SINT MAARTEN (PARTE DEL REGNO), SILVERIA JACOBS HA DETTO CHE “NON ACCETTERÀ ALCUNE SCUSA SENZA NESSUN DIBATTITO”