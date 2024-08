ANTONIO TAJANI PADRE DELLA DEM CRISTINA? UNA BUFALA FATTA CIRCOLARE NEL WEB DA ACCOUNT DI DESTRA – I DUE PRIMA CI SCHERZANO SU E POI VANNO DALLA POLIZIA POSTALE A DENUNCIARE - IL LEADER DI FI: “FINCHE' SI SCHERZA OK, MA QUANDO SI VUOL TRASFORMARE UNA FAKE NEWS IN UN ATTACCO POLITICO, ALLORA NON VA PIÙ BENE. IO SOSTENGO LA NECESSITÀ DI UNA RIFORMA DELLA CITTADINANZA PERCHÉ È GIUSTA E NON PERCHÉ HO UNA IPOTETICA FIGLIA DEL PD" – "CICCIO" TAJANI UNA FIGLIA (E UN FIGLIO) CE L’HA PER DAVVERO: “SI CHIAMA FLAMINIA E SI SPOSA IL PROSSIMO ANNO”

Chiara Baldi per il “Corriere della Sera” - Estratti

ANTONIO TAJANI

Milano Prima si sono fatti una risata per l’assurdità della situazione, poi hanno fatto una denuncia alla polizia postale. Perché, spiega al Corriere il vicepremier Antonio Tajani (FI), «finché si scherza va tutto bene, poi però quando si vuol trasformare una fake news in un attacco politico o, peggio, in una speculazione, allora non va più bene».

Un parere che la sua omonima del Pd, la senatrice Cristina Tajani — economista, già militante di Rifondazione comunista e dirigente di Sel, ex assessora del Comune di Milano prima con Giuliano Pisapia e poi con Beppe Sala — condivide in pieno. «Io — precisa raggiunta al telefono mentre è ancora nella sua Puglia — neanche l’avevo vista questa cosa. È stato Antonio (Tajani, ndr) a chiamarmi per dirmi che sui social circolava questa bugia che sono sua figlia».

cristina tajani

Già perché qualche giorno fa qualcuno ha messo in giro la voce — amplificata poi da Google che, alla domanda «chi è la figlia di Antonio Tajani?», dava una risposta ambigua che non aiutava a fare chiarezza — che la dem, 46 anni da compiere, fosse tra la prole del vicepremier azzurro (71). E per questo, allora, lui avrebbe abbracciato la battaglia sullo ius scholae, con la riforma della cittadinanza avversatissima dai suoi alleati di governo. «Nulla di più falso», garantisce Tajani senior, che una figlia (e un figlio) ce l’ha per davvero.

«Ma si chiama Flaminia e si sposa il prossimo anno». «Io — aggiunge per sgomberare ulteriormente il campo dagli equivoci — sostengo la necessità di una riforma della cittadinanza perché è giusta e non perché ho una ipotetica figlia del Partito democratico, che non ho». Anzi, la figlia del vicepremier è stata la prima a accorgersi della fake news «e dopo averne riso, mi ha chiamato per avvertirmi. Così mi sono mosso».

ANTONIO TAJANI GIOVANE SCOUT

Dal canto suo Cristina Tajani si è esposta fino a pubblicare un lungo post sui social in cui ha messo una foto con suo papà Ernesto e ha «mandato un abbraccio alla figlia del ministro Tajani» perché «ci vuole anche rispetto delle persone che stanno intorno a noi: certe chiacchiere rischiano di nuocere a coloro cui vogliamo bene». E anche perché, in fondo, quella proposta di ius scholae avanzata dal leader di FI non è che la convinca poi così tanto: «Lo ius soli sostenuto dal Pd è certamente una riforma migliore e più avanzata», rimarca.

ANTONIO TAJANI MUMMIFICATO

A far circolare la bufala di una parentela così stretta tra i due, una galassia di account di destra (...)

