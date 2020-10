AOSTA EN TRAVESTI – IL CANDIDATO A SINDACO DI AOSTA PER LA LISTA RINASCIMENTO DI SGARBI, GIOVANNI GIRARDINI, SI VESTE DA DONNA E SI SCATENA SULLE NOTE DI DALIDA, CON TANTO DI PARRUCCONE ROSSO! L’IMPRENDITORE SI GIOCA L’ELEZIONE IL PROSSIMO FINE SETTIMANA CONTRO GIANNI NUTI, SOSTENUTO DAL CENTROSINISTRA

Da www.lastampa.it

Un ballo scatenato, durante una festa in maschera in occasione di Halloween, sulle note di una canzone di Dalida. Sotto una vistosa parrucca rossa e nera e con il viso coperto da un pesante trucco, vestito da donna, spunta il volto del candidato sindaco di Aosta, Giovanni Girardini.

L'imprenditore immobiliare e commerciante è al ballottaggio contro Gianni Nuti, sostenuto dalla lista Rinascimento Valle d'Aosta che ha fondato e contribuito a portare al secondo turno, partendo da zero con un progetto politico nato a inizio 2020. Dopo il 25,81 per cento raccolto al primo turno, primo partito in città, ha incassato il sostegno per il ballottaggio di Lega, Forza Italia e Fratelli d’Italia.

