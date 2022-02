APOCALISSE M5S - TWEET! "SIAMO DI FRONTE AD UNA COMMEDIA: IL TRIBUNALE DI NAPOLI HA SOSPESO L'ELEZIONE DI CONTE A LEADER ACCOGLIENDO IL RICORSO DI ISCRITTI GRILLINI. ORMAI SI ANNIENTANO TRA LORO. E ORA CHI LO DICE A BETTINI?" - "UNO NON VALE PIÙ UNO. ROUSSEAU NON SERVE PIÙ. CONTE, PROFESSORE DI DIRITTO, NON RISPETTA LE SENTENZE. GRILLO COMPARE E SCOMPARE. E VAFFA SI PUÒ DIRE ANCORA?" - "CONTE È STATO MESSO FUORI GIOCO DAI POTERI FORTI. CIOÈ DA LUIGI DI MAIO"

Antonio Polito@antoniopolito1

Ma quindi, se dopo la decisione del tribunale di Napoli Conte non è più leader dei Cinquestelle, Di Maio non è neanche più all’opposizione?

massimo donelli@massimodonelli

Riepilogando. Uno non vale più uno. Rousseau non serve più. Di Maio non ci sta più. Conte, professore di diritto, non rispetta più le sentenze. Grillo compare e scompare come le luci sull'albero di Natale. Di Battista ci fa e ci è, c'è e non c'è. O no? E vaffa si può dire ancora?

silvio nicolini@silvionicolini

+++Buongiorno+++ Pausa caffè. Sembrerebbe una barzelletta, ma non lo è! Il professore di diritto #Conte, giurista ex PdC e balle varie, elabora uno statuto (pro domo sua) del @Mov5Stelle e un Tribunale lo sospende per "gravi vizi nel processo decisionale".

Marco Di Maio @marcodimaio

Siamo veramente di fronte ad una commedia: il tribunale di Napoli ha sospeso l'elezione di #Conte a leader e la modifica dello statuto del #M5S accogliendo il ricorso di iscritti grillini. Ormai si annientano tra loro.

giuliana sparano@erretti42

Sondaggio di Swg: dalla parte di Conte 75%, di Di Maio il 10%. RIP

Riccardo Puglisi@ricpuglisi

E adesso chi lo dice a Bettini? #Conte

E w a n@DeerEwan

Italia Viva passa dal 2,2% al 2,1%. Strano, pensavo che Di Maio qualche voto lo portasse. #DiMaio #Conte

Andrea Bitetto@AndreaBitetto

Morale: e voi fareste modificare persino la costituzione da gente incapace dì scrivere lo statuto dì un partito o movimento politico ? Crimi Conte Di Maio Toninelli che mettono mano al lavoro dì Croce Einaudi Calamandrei Mortati etc ?

ANTO@antonello179

Io da #Grillo mi sarei aspettato la difesa di #Conte con parole tipo “la leadership non si decide in tribunale”, invece siamo a “le sentenze si rispettano”. Come un Di Maio qualsiasi.

Luce@LuceDeLaurentis

Mi dispiace dirlo ma “Le sentenze si rispettano” di #Grillo è una mano tesa a #DiMaio. Se fosse confermato, questa cosa dovrebbe far riflettere, e anche molto, Giuseppe #Conte.

Martino Loiacono@martinoloiacono

Conte è stato messo fuori gioco dai poteri forti. Cioè da Luigi Di Maio.

Andrea Morzenti@AMorzenti

A pensare che è stato Presidente del Consiglio non ci si crede. #Conte

Umberto (new profile)@UmbertoNew

Voi ridete e scherzate... ma se #Conte e #DiMaio divorziano, #Toninelli rischia di essere abbandonato in autostrada...

Fabio Vassallo@fabiovassallo69

Tra Di Maio e Conte io faccio il tifo per la politica e quindi spero che spariscano entrambi con tutto il loro codazzo.

Federico @the_highsparrow

A mente fredda, siamo sicuri che la vicenda Napoli non giovi a Conte? Farà approvare lo Statuto coi ritocchi del 2×1000 che voleva, si farà rieleggere plebiscitariamente, e avrà più legittimità contro Di Maio. Tutto nel giro di giorni, del resto i sondaggi interni parlano chiaro.

Vana B.@vanabeau

Le vedove di #Conte sono rimaste senza eredità. Vediamo per chi era vero amore.

Marley Brandy@MarleyBrandy

Di Maio si dimette da tutte le cariche interne al m5s, Conte viene dimesso direttamente dal tribunale, il figlio di Grillo a processo per stupro. Dura per Travaglio ignorare ogni giorno tutto questo ben di Dio.

Simone Santucci@simsantucci

+++Annullato tutto. Forlani torna segretario+++ #Conte

Pro Italia@ProItalia_org

Dopo settimane di estenuante lavoro, il Ministro degli Esteri #DiMaio ha risolto il rebus dell'Ucraina: ora sa individuarla sulla cartina.

