29 apr 2021 15:58

APPRODA IN RETE IL DOCUMENTARIO “THE STORY OF REGENI” DEL GIORNALISTA FULVIO GRIMALDI (NEL SUO CURRICULUM PURE ARTICOLI NEGAZIONISTI SUL COVID 19) CON TESTIMONIANZE DEGLI EX MINISTRI GASPARRI E TRENTA: NELLA RICOSTRUZIONE SI GETTA FANGO SUL RICERCATORE ITALIANO UCCISO IN EGITTO, RACCONTATO COME PEDINA DEI FRATELLI MUSULMANI, AGENTE STRANIERO ATTERRATO AL CAIRO CON SCOPI EVERSIVI (CIOÈ LA TESI EGIZIANA) - COME MAI È USCITO PROPRIO ALLA VIGILIA DEL PROCESSO? - VIDEO