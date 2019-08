ARCHEO - QUANDO RENZI E GRILLO SI INCONTRARONO DURANTE LE CONSULTAZIONI PER LA FORMAZIONE DEL GOVERNO NEL 2014 - FU UNO SCAMBIO D’AMORE CHE DURO’ MENO DI 10 MINUTI: “BEPPE, ESCI DA QUEL BLOG. C’E’ BISOGNO DI AFFRONTARE LE QUESTIONI REALI”, “RAPPRESENTI UN POTERE MARCIO, NON SEI CREDIBILE” - VIDEO

Matteo Renzi e Beppe Grillo, il 19 Febbraio 2014 si incontrarono durante le consultazioni per la formazione del nuovo Governo. L’incontro tra i due venne trasmesso in streaming dalla Camera dei Deputati: “Beppe esci da questo blog, questo è un luogo dove c’è il dolore vero delle persone, c’è bisogno di affrontare le questioni reali” fu la famosa frase pronunciata da Matteo Renzi all’indirizzo di Beppe Grillo. Il fondatore del Movimento 5 Stelle rispose senza mezzi termini: “Rappresenti un potere marcio non sei credibile, non ti dò la fiducia”.

L’incontro tra i due durò meno di 10 minuti ed a parlare fu quasi soltanto Beppe Grillo. L’incontro Renzi-Grillo fu soltanto questo, con il leader M5s (allora fortissimo e convintissimo di non doversi alleare con nessuno) che arrivò alla Camera senza nessuna intenzione di confrontarsi su nulla.

Come da protocollo a parlare per primo fu Renzi: “Vi ringrazio di aver accettato l’invito alla consultazione. Per quello che ci riguarda non vi chiediamo alcun accordo vecchio stile, non siamo a chiedervi la fiducia”.

Grillo replicò subito alzando i toni: “Mi stai spiazzando per questa gentilezza, se non mi chiedi nulla allora perché siamo venuti?”.

Ancora Grillo: “Siamo qua per essere totalmente indignati con quello che rappresenti. Non sei credibile, rappresenti De Benedetti, vuoi essere giovane ma non sei giovane“.

Renzi, a questo punto provò più volte a fermare il monologo del comico-politico, chiedendo di parlare. Alla fine Grillo gli concesse un minuto dopo aver però detto questa frase: “Non ho tempo per te, non sono democratico”.

Il minuto, in realtà durò però molto meno, con Renzi che riuscì a dire soltanto questa frase: “Sei un incrocio tra Gasparri e la Biancofiore. Ma sei qui perché il tuo popolo ti ha detto di venire. In 30 secondi ti dico: vogliamo superare le province, il Senato e il Titolo V della Costituzione”.

“Non è vero – rispose secco Grillo. – Non ti sto provocando. La nostra stima non ce l’hai. Non ha neanche un’idea di come potrebbe essere il mondo. Non ce l’hai un’idea. Le rinnovabili non sai neanche cosa sono”.

“Io pagavo il biglietto per venire ai tuoi spettacoli” replicò Renzi, quasi a voler supplicare Grillo. Che però rispose dicendo: “Non ho nessuna fiducia in te e nel tuo sistema”.

“Caro Beppe esci da questo blog, questo è un luogo dove c’è il dolore vero delle persone”, la replica secca di Renzi. Grillo rispose ancora sarcastico e a quel punto fu Renzi a decidere che bastava così. L’allora leader del Pd decise quindi di alzarsi, stringere la mano a Grillo e congedarsi.

Agenzia Vista di Alexander Jakhnagiev pubblica di nuovo il video dell’incontro che avvenne nel febbraio 2014: