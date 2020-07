ARCURI NON SI COMANDA - TUTTE LE AZIENDE FERMANO LE TRASFERTE A CAUSA DEL VIRUS? NON INVITALIA, IL REGNO DI DOMENICO ARCURI - BASTA ANDARE A LEGGERE LA PROCEDURA DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO “PRENOTAZIONE E RILASCIO DI TITOLI DI VIAGGIO” PER IL PERSONALE. L’IMPORTO TOTALE? QUASI 3,7 MILIONI DI EURO – AL CIRCOLO CANOTTIERI ANIENE DI ROMA È STATA NOTATA UNA GIOVANE EMERGENTE: LA FIGLIA DI ANDREA VIANELLO – I VELENI DI FERRONI PER “IL TEMPO”

Gianfranco Ferroni per “il Tempo”

Ma quanto viaggiano dalle parti di Arcuri?

“Sì, viaggiare”, cantava Lucio Battisti. Di questi tempi però, a causa del Coronavirus, l’attività escursionistica è ridotta. E specialmente da chi compie le trasferte per lavoro, visto che tanti funzionari e dirigenti svolgono da casa le loro attività. Non a Invitalia, però, il regno di Domenico Arcuri.

Basta andare a leggere la procedura di gara per l’affidamento del servizio di “prenotazione e rilascio di titoli di viaggio, alberghieri, di pianificazione ed organizzazione viaggi ed assistenza accessoria del personale di Invitalia”.

L’agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa evidentemente vuole aiutare le aziende del settore travel, visto che l’importo totale dell’appalto è di quasi 3,7 milioni di euro. Si prevedono missioni a volontà, evidentemente, con una cifra come quella.

Per chi vuole partecipare alla gara, che può salvare il bilancio di un intero anno gravato dal Covid-19, c’è tempo fino al prossimo 27 luglio. A proposito, sul sito di Invitalia si sono dimenticati tre zeri dell’importo, visto che c’è scritto 3.600 euro.

E aprire alcuni file, come quello del bando, e pure un altro dedicato al disciplinare dei servizi di business travel, appare impossibile da un normale computer. Comunque, altro che il bonus vacanze da 500 euro sventolato dal governo…

***

andrea vianello foto di bacco

Aniene, la figlia di Andrea Vianello nuota

Occhi puntati su una giovane emergente, al Circolo Canottieri Aniene di Roma. Nella piscina è stata notata, da parte di molti soci, una ragazza che si chiama Maria Carolina Vianello. Chi è? Si tratta della figlia di Andrea Vianello, pluriconduttore Rai e autore del bel libro “Ogni parola che sapevo”, dedicato alla dolorosa storia del suo ictus. Applausi bipartisan.

***

Chi si rivede, l’ex ministra Giannini

Via al bando per le borse di studio speciali Covid-19 a copertura parziale che saranno assegnate dalla Fondazione Italia USA, oltre alle mille già erogate ogni anno, per il master online “Global Marketing, Comunicazione e Made in Italy” promosso insieme al Centro Studi Comunicare l’Impresa.

Le borse di studio saranno dirette a giovani laureati meritevoli, allo scopo di favorire l’internazionalizzazione con gli Stati Uniti e fornire loro un sostegno concreto in questo momento di particolare difficoltà economica.

E saranno valutate anche domande di imprenditori e professionisti che desiderano espandere la propria attività sui mercati internazionali, privilegiando start-up e imprese che hanno come mercato principale gli Usa, nonché quadri aziendali referenziati da aziende.

Il master, che ha l’adesione di numerose personalità istituzionali ed è diretto da Stefania Giannini, glottologa e linguista, già ministro dell’istruzione, università e ricerca scientifica nel governo di Matteo Renzi.

***

La Todini vuole morire con l’Amarone

Si è specializzata negli investimenti alternativi, Luisa Todini, in qualità di partner e presidente di Green Arrow Capital, che ha asset in gestione per 1,7 miliardi e vanta 200 investitori, a partire dai tre fondatori Eugenio De Blasio, Daniele Camponeschi e Alessandro Di Michele, attraverso SixtyForty, senza dimenticare Francesco Giovannini e Stefano Russo.

Oltre a lei stessa. Ma Todini non dimentica di investire in un settore tradizionale come quello del vino: a Todi “siamo vignaioli dagli anni novanta, col Grechetto impiantato dal padre, abbiamo lavorato sia sulla fascia premium, vini di pregio che però ho voluto rendere multitasking, da bere dall’aperitivo al pasto.

Sul letto di morte però voglio una bottiglia di Amarone”. Comunque, con il suo “Laudato 2018” l’ex europarlamentare confessa di aver “trovato la quadratura del cerchio”. Il territorio umbro, specie in questa estate, sarà al centro delle attenzioni di chi vuole andare in vacanza a due passi: “Todi è un brand a sé, emozione allo stato puro, ed ha avuto riconoscimenti internazionali per la vivibilità”.

