LA CORSA PER IL CAPO DELLA POLIZIA – DOVREBBE ESSERE LAMBERTO GIANNINI, PER FRANCO GABRIELLI L’UNICO IN GRADO DI PROSEGUIRE LA SUA OPERA DI INNOVAZIONE - IN QUESTE ULTIME ORE LA SUA POSIZIONE SI È RAFFORZATA RISPETTO A QUELLA DEGLI ALTRI DUE “CANDIDATI”: IL VICECAPO DELLA POLIZIA VITTORIO RIZZI (SPONSORIZZATO DALL’ALA CONSERVATRICE DEI PREFETTI) E L'ATTUALE VICECAPO VICARIO MARIA LUISA PELLIZZARI (QUOTE ROSA SOSTENUTA DA LAMORGESE) - SALVINI CI PROVA A METTERE BECCO MA NON CONTA UN CAZZO…