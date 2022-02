ARIDATECE GIULIANI O DE BLASIO - IL SINDACO DI NEW YORK, ERIC ADAMS, NON SOLO RACCONTA CAZZATE SUL SUO VEGANESIMO (È STATO BECCATO A MANGIARE PESCE), MA SI SENTE ANCHE UN “UNTO DEL SIGNORE”. HA DETTO DI ESSERE CONVINTO CHE LA SUA CARICA DI PRIMO CITTADINO SIA STATA GUIDATA DA DIO: “NON HO MAI DUBITATO DI QUESTO. DIO MI DISSE…”

eric adams

(ANSA) - Il neo sindaco di New York, l'afroamericano Eric Adams, si sente un 'unto del Signore', convinto che la sua carica di primo cittadino sia stata guidata da Dio. "Non ho mai dubitato di questo per un momento, Dio mi disse 'Eric, tu diventerai sindaco", ha rivelato intervenendo ad una evento interconfessionale alla biblioteca pubblica della Grande Mela, come riporta Politico. Una gaffe che si aggiunge a quella del Fishgate, quando è stato sorpreso a mangiare pesce in un ristorante italiano nonostante si dichiari vegano.

