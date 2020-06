MAAS QUE NADA - IL MINISTRO DEGLI ESTERI TEDESCO A ROMA: ''AUSTRIA E OLANDA SONO DISPOSTE A UN COMPROMESSO''. BASTA CHE NON SIA COME QUELLO DEL MARCHESE DEL GRILLO: ''IO I SOLDI NON LI CACCIO E TU NON LI BECCHI'' - MACRON MARTEDÌ VEDE RUTTE PER CONVINCERE IL BLOCCO DEI 4 PAESI CONTRARI (OLANDA, AUSTRIA, SVEZIA, DANIMARCA) A SOSTENERE IL RECOVERY FUND, CHE GENTILONI CONSIDERA ''CHIUSO'' ENTRO LUGLIO. COSÌ COME CONSIDERAVA NECESSARIO UN FONDO DA 1500-1600 MILIARDI E ORA STIAMO SCENDENDO SOTTO I 750