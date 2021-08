ARIECCOLO! DIBBA TORNA A ROMA PER SOSTENERE LA CORSA DELLA RAGGI AL CAMPIDOGLIO – IL "CHE GUEVARA DI ROMA NORD" SI È PRESENTATO AL BANCHETTO DI ROMA ECOLOGISTA, LA LISTA GREEN CHE ACCOMPAGNERÀ LA RICANDIDATURA DELLA SINDACA CHE ORA SI ASPETTA UN ENDORSEMENT CONVINTO DA CONTE - LA DECISIONE DI GIUSEPPI DI NON FAR CORRERE IL MOVIMENTO ALLE SUPPLETIVE DI PRIMAVALLE HA SCOSSO IL CAMPIDOGLIO GRILLINO…

Lorenzo D'Albergo per roma.repubblica.it

di battista per virginia raggi

Non sarà Giuseppe Conte. Ma nella galassia dei pentastellati capitolini era atteso forse più dell'ex premier: ecco Alessandro Di Battista al banchetto di Roma Ecologista, la lista green che accompagnerà la ricandidatura della sindaca Virginia Raggi. Una firma e poi lo scatto per i social. "Se volete potete firmare anche voi per tutte le liste a sostegno di Virginia!", è l'invito di Dibba.

Al banchetto siedono Roberto Allegretti e Daniele Diaco, consiglieri della disastrata maggioranza grillina. Accanto all'ex deputato 5S invece c'è Lapo Sermonti, suo amico e collaboratore: "Oltre a essere candidato in questa lista, ha scritto con me il progetto di Servizio ambientale che piano piano sta entrando nel dibattito pubblico". Insomma, l'indicazione di voto è chiara: vota Raggi, vota Sermonti.

di battista raggi 1

Di frontman in frontman, ora si attende la mossa del capo del M5S. La decisione di Conte di non far correre il Movimento alle suppletive di Primavalle ha scosso il Campidoglio grillino. Che ora si aspetta almeno un endorsement convinto a Raggi da parte dell'avvocato. I collaboratori della prima cittadina si sono portati avanti: Conte sorride già nelle locandine accanto all'inquilina di palazzo Senatorio. Ma adesso vogliono un intervento più deciso, anche per scacciare via le voci di un possibile supporto dell'ex presidente del Consiglio a Roberto Gualtieri, suo ministro del Tesoro.

raggi di battista

I raggiani doc speravano che l'occasione giusta per far uscire allo scoperto Conte potesse essere la cena elettorale di questa sera ad Ostia. Ma la polemica sui fuochi d'artificio pagati dal Municipio X e spostati da Ferragosto al 31 agosto, proprio in concomitanza con il banchetto per il bis di Raggi, potrebbe consigliare all'ex premier di tenersi a distanza di sicurezza dal litorale capitolino. Insomma, Conte ci sarà? "Non credo", dicono gli organizzatori dell'evento.

alessandro di battista virginia raggi di battista raggi