ARRIVA L'ESERCITO DELLO SPAZIO - TRUMP ISTITUISCE LA SESTA FORZA ARMATA, LA ''SPACE FORCE''. L'ATTIVITÀ INIZIALE SARÀ LIMITATA AL MONITORAGGIO DEI SATELLITI COLLEGATI AI SISTEMI DI DIFESA - I 72 MILIARDI DI DOTAZIONE INIZIALE, CHE PER NOI SAREBBERO DA CAPOGIRO, NEGLI USA SONO CONSIDERATI NOCCIOLINE: I MILITARI SPAZIALI DOVRANNO ATTINGERE AL PERSONALE DELL'ESERCITO E DELL'AVIAZIONE

Flavio Pompetti per ''Il Messaggero''

trump space force

La sesta forza armata statunitense, quella spaziale, è ora una legge federale, con tanto di stanziamento di fondi dedicati per la sua costruzione, e delle linee guida per la sua formazione. Il voto presso il legislativo di Washington è stato un raro momento di unità in un congresso diviso e arroccato sugli spalti dei partiti.

Una sorta di regalo di Natale per l'amministrazione Trump che aveva portato a casa finora molto poco nella forma di nuove leggi nel corso dell'anno. Per poter ottenere il consenso dell'opposizione, i repubblicani hanno dovuto accettare una norma che assegna 12 settimane di ferie pagate post-parto ai lavoratori federali. Anche i democratici hanno dovuto cedere, e cancellare la disposizione che sbarrava la strada a Donald Trump, nell'appropriarsi di 66,1 miliardi di dollari del bilancio della Difesa per la costruzione parziale del muro di ritenzione alla frontiera con il Messico. La Space Force sarà creata da una costola dell'Air Force.

il pentagono americano vero

Avrà la sua base a Colorado Springs, vicino all'Accademia per i cadetti dell'aviazione militare, e sarà dotata di strutture satellitari e aerei spaziali X37B. L'attività iniziale sarà limitata al monitoraggio dei satelliti orbitanti che sono collegati ai sistemi di difesa statunitensi sparsi nello spazio, e la dotazione finanziaria di 72 miliardi di dollari, per quanto generosa, costringerà a fare abbondante ricorso a sinergie di personale tra quello dell'esercito e quello dell'aviazione. L'organico sarà mantenuto entro limiti minimi, dal momento che la maggiore concentrazione dell'attività sarà nel campo della elaborazione di dati digitali.

Trump creerà la carica di Capo delle operazioni spaziali per dirigere l'agenzia, e il rappresentante scelto risponderà in linea gerarchica al comandante dell'Aviazione militare, ma siederà con pari grado nel Consiglio degli stati riuniti del Pentagono. La Space Force sarà tenuta ad informare ogni sessanta giorni per i prossimi tre anni la camera del congresso a Washington sugli sviluppi della sua attività.

PENTAGONO INDAGINI UFO

E' stata invece esclusa la presenza di un rappresentante civile al suo interno, una sorta di commissario pro tempore che alcuni politici avrebbero voluto inserire. Per gli aspetti da fantascienza bisognerà attendere ancora qualche anno: in un futuro non lontano l'agenzia disporrà di suoi vettori per le missioni, forse di una Stazione spaziale interamente dedicata alla funzione difensiva per gli Stati Uniti e i suoi alleati.