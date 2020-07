3 lug 2020 10:13

ARRIVA LA SPALLATA? SALVINI PUNTA AL RIBALTONE AL SENATO PER FAR CADERE IL GOVERNO - LA LEGA CORTEGGIA TRE SENATORI MALPANCISTI DEL M5S - LA MAGGIORANZA A PALAZZO MADAMA E’ POCO SOPRA LA SOGLIA FATALE DEI 161 SEGGI - LA LEGA SPERA DI PIAZZARE IL COLPACCIO DURANTE IL VOTO PER LA RISOLUZIONE EUROPEA, SUL DECRETO LEGGE RILANCIO E SULLO SCOSTAMENTO DI BILANCIO…