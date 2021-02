ARRIVA SUPER-MARIO E LA STAMPA INTERNAZIONALE SI ECCITA: “L’UOMO CHE HA SALVATO LA ZONA EURO CHIAMATO IN SOCCORSO” - L’EX PRESIDENTE DELLA BCE VIENE LODATO PER LA SUA AUTOREVOLEZZA E LA SUA DISCESA IN CAMPO È VISTA DA TUTTI COME UN SEGNO DI RICERCA DI STABILITÀ DELL’ITALIA. “EL PAIS”: “È LA FIGURA CHE GODE DI PIÙ SOSTEGNO E PRESTIGIO, UNO DEI POCHI CHE RISCUOTE UN CONSENSO UNANIME TRA I PARTITI” (QUASI UNANIME…)

Giampiero Maggio per www.lastampa.it

La stampa internazionale incorona questa mattina l’ex presidente della Banca centrale europea Mario Draghi. Il Professore viene lodato per la sua autorevolezza e la sua discesa in campo viene vista come un segno di ricerca di stabilità di un Paese, l’Italia, che sta vivendo una crisi politica nel pieno di una pandemia sanitaria.

Così da Le Monde al The Wall Street Journal fino al New York Times, l’arrivo di Draghi viene visto come fondamentale per le sorti italiane. Il NYT scrive «Italy Looks to Mario Draghi to Solve Crisis, to Delight of Pro-E.U. Politicians», lo stesso fa il Wall Street Journal che, sul proprio profilo Twitter, ricalca sul fatto che il Presidente Mattarella torni sul nome dell’ex presidente della Bce per trovare una soluzione alla crisi politica.

Già nella tarda serata di ieri, però, i principali siti dei giornali europei avevano accolto così la notizia. Con «un tono estremamente drammatico, Mattarella ha annunciato che ci sono solo due strade: elezioni immediate o un esecutivo istituzionale appoggiato da tutte le forze politiche», scrive "El Pais", secondo cui il capo dello Stato ha scelto la seconda opzione, affidandola «alla figura che gode di più sostegno e prestigio in Italia, l'ex presidente della Bce Mario Draghi, una delle poche figure che riscuote un consenso unanime tra i partiti politici, anche a destra, dove in altre occasioni hanno detto di essere disposti ad appoggiare un governo guidato dall'ex banchiere».

«L'ex capo della Bce Draghi incaricato di formare il governo», titola il quotidiano tedesco Frankfurter Allgemaine Zeitung, mentre l'agenzia Dpa scrive che Mattarella «vuole parlare con Draghi per la formazione di un nuovo governo» dopo il fallimento delle trattative per «rilanciare la coalizione che sosteneva Giuseppe Conte».

«Crisi politica in Italia: Mario Draghi chiamato in soccorso», titola il quotidiano francese "Le Monde", che ricorda come all'ex governatore della Bce sia attribuito il merito di «aver salvato la zona euro nel 2012 nel pieno della crisi del debito». Draghi «è un uomo noto per la sua discrezione, per la sua serietà e la sua determinazione», riconosce Le Monde. «Draghi salva l'Italia», titola il tabloid tedesco Bild, che all'ex capo della Bce non ha mai risparmiato critiche negli anni scorsi.

