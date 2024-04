ARRIVANO I PRIMI DATI DALLA BASILICATA! – CON 12 SEZIONI SCRUTINATE SU 368, IL CANDIDATO ALLA PRESIDENZA DELLA REGIONE SOSTENUTO DAL CENTRODESTRA, VITO BARDI, È IN VANTAGGIO (56,34%) SULLO SFIDANTE DI CENTROSINISTRA, PIERO MARRESE (42,82%) - FRATELLI D’ITALIA (17,07%) - PARTITO DEMOCRATICO (12,76%,), FORZA ITALIA (12,08), MOVIMENTO 5 STELLE (10,74%), AZIONE AL (9,79%) - GLI EXIT POLL: LA LEGA SCOMPARE (È DATA TRA IL 4 E L'8%)

INSTANT POLL DALLA BASILICATA

BASILICATA: 12 SEZIONI SU 682, BARDI AL 56,3% E MARRESE AL 42,8%

(LaPresse) - Quando sono 12 su 682 le sezioni scrutinate per le elezioni regionali in Basilicata, il presidente uscente e candidato del centrodestra Vito Bardi si attesta sul 56,34% delle preferenze, staccando il candidato di centrosinistra Piero Marrese che ottiene il 42,82%.

BASILICATA: DATI VIMINALE (15 SEZ. SU 682), FDI AL 17,07%, PD AL 12,76%, FI AL 12,08%

(Adnkronos) - Quando sono state scrutinate 15 sezioni su 368, in base ai dati del Viminale, Fratelli d'Italia è il primo partito alle elezioni regionali della Basilicata con il 17,07%.

vito bardi giorgia meloni

Al secondo posto il Partito democratico al 12,76%, seguito da Forza Italia al 12,08. Il Movimento 5 stelle è al 10,74%, Azione al 9,79%

BASILICATA: TAJANI, SE RISULTATI CONFERMATI MOLTO SODDISFATTO

(LaPresse) - In merito alle elezioni regionali in Basilicata "se devo commentare le prime proiezioni posso essere molto soddisfatto. Bisogna sempre attendere i risultati veri che escono dalle urne ma tutto lascia pensare che ci sarà un risultato positivo per Vito Bardi che è stato anche abile ad allargare i confini della coalizione di centrodestra".

Lo ha detto il ministro degli Esteri e leader di Forza Italia, Antonio Tajani, al termine del Consiglio dei ministri degli Esteri dell'Ue a Lussemburgo. "Sempre dalle proiezioni sembra che ci sia un risultato lusinghiero anche per Forza Italia che gode di buona salute e cresce - ha aggiunto - se i risultati confermeranno gli exit poll vuol dire che avevamo visto giusto e lavorato bene".

giorgia meloni vito bardi

(ANSA) - Fratelli d'Italia, con una "forchetta" di consensi fra il 23 e il 27 per cento, sarebbe il primo partito in Basilicata: è il dato che emerge dall'instant-poll di "Yoodata", commissionato da Telenorba e realizzato con 2.020 interviste a elettori lucani ieri e oggi. Dopo FdI, vi sarebbero Pd, (fra il 15 e il 19 per cento), M5s (14-18 per cento) e Forza Italia (12-16 per cento).

Nel centrodestra, la Lega otterrebbe fra il quattro e l'otto per cento dei voti. Nel centrosinistra, Basilicata Casa Comune sarebbe fra il quattro e il sei per cento. Volt, il movimento politico europeo che esprimeva il terzo candidato alla alla presidenza della Regione, Eustachio Follia, raccoglierebbe fra l'uno e il tre per cento dei voti.

PIERO MARRESE