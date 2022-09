ARTISTI SENZA ARTE… MA DI PARTE – SIAMO IN CAMPAGNA ELETTORALE E ANCHE I SOLITI SVIPPATI VOGLIONO LA LORO FETTA DI ATTENZIONE. MA TRA IL SOLITO “PARTITO DEGLI ARTISTI” CHE MENA LA MELONI EVOCANDO LO SPAURACCHIO “NERO”, C’È ANCHE CHI SI SCHIERA CON LA "DUCETTA" – VALERIONA MARINI A SELVAGGIA LUCARELLI: “HAI TANTO DA IMPARARE DA GIORGIA MELONI”. AL BANO: "È SBAGLIATO INSULTARLA PERCHÉ, ANCHE SE SI HANNO IDEE DIVERSE, NON È COSÌ CHE SI DISCUTE” – L’ENDORSEMENT DEL RAPPER BABY GANG A BERLUSCONI: “GIRA E RIGIRA IL CAPO RIMANE SEMPRE LUI. QUANDO C'ERA LUI..."

elezioni politiche 1

Estratto dell'articolo di Andrea Bulleri per “il Messaggero”

[...] A ogni elezione il tormentone si ripete: per chi vota il partito dei vip? Artisti, cantanti, attori, volti del piccolo e del grande schermo. In bilico tra la voglia di schierarsi e il pericolo di esporsi, con il rischio di inimicarsi una fetta del proprio pubblico. [...]

GIORGIA MELONI

IN DIFESA DI GIORGIA

Oggi, a due settimane dalle urne, gli artisti che hanno scelto di schierarsi a favore di uno dei front-runner in corsa si contano sulle dita di una mano. Al punto che ieri, dal palco di Trento, Giorgia Meloni è sbottata: «È possibile che un partito stimato al 27% non abbia nemmeno un sostenitore nel mondo dello spettacolo? Possibile si è risposta la leader di FdI perché dichiarare simpatie di destra impedirebbe loro di lavorare». In realtà qualcuno che negli ultimi giorni ha preso le sue difese c'è. Anche se in modo discreto.

al bano

«Ho lavorato per 60 anni e sono sempre stato lontano dalle forze politiche si è lanciato ad esempio Albano Carrisi C'è stato un periodo in cui chi abbracciava una certa ideologia aveva le porte della carriera spalancate: io non l'ho mai fatto». Il cantautore di Cellino San Marco però ha voluto spezzare una lancia in favore di Meloni: «È sbagliato insultarla perché, anche se si hanno idee diverse, non è così che si discute». Lo stesso ha fatto la showgirl Valeria Marini, protagonista di un botta e risposta social tutto politico con Selvaggia Lucarelli.

VALERIA MARINI AL SENATO

«Cara Selvaggia ha risposto piccata Marini a una critica della giornalista hai tanto da imparare da Giorgia Meloni... Per esempio il rispetto che ha per gli altri e soprattutto per le donne». [...]

Spostando indietro le lancette dell'orologio, ecco che dagli archivi spuntano altre prese di posizione a favore di Meloni: quella del cantante Enrico Ruggeri, ad esempio. «Giorgia al governo? La vedrei bene, finalmente avremmo una donna premier», dichiarò un anno fa a Libero.

«PAURA» DELLA DESTRA

ornella muti 8

Chi invece della destra al governo dice di aver «paura» è Ornella Muti. Ma pure Vanessa Incontrada: «Meloni mi spaventa molto ammette l'ex conduttrice di Zelig, citando il comizio di Vox («soy una madre...») Non amo e non condivido il suo tipo di politica». Ma la carica dei vip antimeloniani è nutrita. E comprende anche le cantanti Elodie («è una donna, ma parla come un uomo del 1922») e Giorgia.

ELODIE MELONI 89

E pure Loredana Bertè. Che sulla fiamma nel simbolo di FdI affonda: «Signora Meloni, si vergogni. E la chiamo signora perché lei di onorevole non ha nulla». Qualche giorno prima, da Instagram, aveva detto la sua Chiara Ferragni (che sul social vanta un seguito da 27 milioni di follower). L'influencer aveva tuonato contro Fratelli d'Italia, che «ha reso impossibile abortire nelle Marche: dobbiamo far sì che queste cose non accadano», l'appello.

IL RAPPER

il rapper baby gang 3

E se una storica pasionaria della sinistra come Alba Parietti (che nel 2008 lanciò la sua candidatura alle primarie del Pd) stavolta si smarca, affermando di «sperare nella figura di Meloni» (anche se «non condivido nulla del suo pensiero», precisa), la palma di endorsement che non ti aspetti va al rapper ventunenne Baby Gang. Che su Instagram esordisce così: «Gira e rigira il capo rimane sempre lui»: Silvio Berlusconi. «Quando c'era lui l'Italia era la vera Italia, non si può dire nulla a sto uomo. Forza Italia».

[...]