20 gen 2021 15:30

ATTACCATI AL TRUMP – GLI ULTIMI DISPETTINI DI DONALD AL SUO SUCCESSORE: NON SOLO NON HA VOLUTO PARTECIPARE ALLA CERIMONIA PER L’INSEDIAMENTO DI BIDEN, MA HA ANCHE CAMBIATO IL PROTOCOLLO PER LA CONSEGNA DELLA VALIGETTA NUCLEARE – IN PRATICA SI SAREBBE PORTATO DIETRO LA COSIDDETTA “FOOTBALL”, CHE RIMARRÀ ACCESSIBILE A LUI FINO ALLE 11.59 – A “SLEEPY JOE” SARÀ CONSEGNATA UNA SECONDA VALIGETTA DOPO IL GIURAMENTO – NON CI SARÀ NESSUN INCONTRO TRA I DUE, MA TRUMP HA LASCIATO UNA NOTA ALLA CASA BIANCA PER BIDEN