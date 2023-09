ATTENTI A QUEI DUE! KIM JONG-UN E VLADIMIR PUTIN SI SONO INCONTRATI NEL CENTRO SPAZIALE DI VOSTOCHNY, NELL’ESTREMO ORIENTE RUSSO – "MAD VLAD": “AIUTEREMO LA COREA DEL NORD A SVILUPPARE IL SUO PROGRAMMA PER LA MESSA IN ORBITA DI SATELLITI” – PER “CELEBRARE” L’INCONTRO IL PINGUE DITTATORE NORDCOREANO LANCIA UN MISSILE BALISTICO NEL MAR DEL GIAPPONE - VIDEO

Lo stato di isolamento e di disperazione del ricercato criminale di guerra Putin è evidente dall’incontro terrificante con il dittatore e criminale Kim Jong-Un.



I rapporti geopolitici della Russia oggi. pic.twitter.com/4VFkX24fC6 — jacopo iacoboni (@jacopo_iacoboni) September 13, 2023

1-KIM E PUTIN AL COSMODROMO DI VOSTOCHNY

(ANSA) - Il treno del leader nordcoreano Kim Jong Un è arrivato alla stazione ferroviaria del centro spaziale di Vostochny, nella regione dell'Amur, dell'Estremo Oriente russo. Nella struttura di lancio è presente anche il presidente russo Vladimir Putin. Nel corso della giornata si terranno qui colloqui di alto livello tra Russia e Corea del Nord. Lo riferisce la Tass.

2-BREVE COLLOQUIO TRA PUTIN E KIM JONG UN A VOSTOCHNY

(ANSA) - ROMA, 13 SET - Il presidente russo Vladimir Putin e il leader nordcoreano Kim Jong Un si sono incontrati al centro spaziale Vostochny, nella regione russa dell'Amur, nell'Estremo Oriente russo. Secondo un corrispondente della Tass, i due leader hanno avuto una breve conversazione. Successivamente, Putin e Kim terranno negoziati nel formato esteso e, possibilmente, un incontro privato.

3-PUTIN, 'AIUTEREMO PYONGYANG A COSTRUIRE SATELLITI'

(ANSA) - MOSCA, 13 SET - La Russia aiuterà la Corea del Nord a sviluppare il suo programma per la messa in orbita di satelliti. Lo ha detto il presidente Vladimir Putin in occasione di un incontro con il leader nordcoreano Kim Jong-un al cosmodromo di Vostochny. Lo riferisce l'agenzia Ria Novosti.

4-PUTIN, 'CON KIM PARLEREMO DI TUTTI I TEMI'

(ANSA) - MOSCA, 13 SET - Il presidente russo Vladimir Putin ha detto che durante i colloqui con il leader nordcoreano Kim Jong-un al cosmodromo di Vostochny verranno discussi "tutti i temi", e quindi anche la cooperazione in campo militare. Lo riferisce l'agenzia russa Ria Novosty.

5-SEUL, MISSILE BALISTICO LANCIATO DALLA COREA DEL NORD

(ANSA) - ROMA, 13 SET - La Corea del Nord ha lanciato almeno un missile balistico non specificato verso il Mare dell'Est (Mar del Giappone), hanno detto le forze armate della Corea del Sud citate dalla Yonhap. I capi di stato maggiore congiunti hanno annunciato il lancio ma non hanno fornito ulteriori dettagli, in attesa di un approfondimento. L'ultima minaccia di Pyongyang è arrivata mentre il suo leader Kim Jong-un è in viaggio in Russia questa settimana per incontrare il presidente russo Vladimir Putin. La Corea del Nord ha lanciato l'ultima volta due missili balistici a corto raggio il 30 agosto.

