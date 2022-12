ATTENZIONE: C'E' MARETTA IN CASA PREGLIASCO - LEGGETE COSA SCRIVE SU FACEBOOK LA COMPAGNA DEL VIROLOGO DOPO L’ANNUNCIO DELLA SUA CANDIDATURA A CONSIGLIERE REGIONALE NELLA LISTA DI CENTROSINISTRA IN LOMBARDIA: “IL CUORE E LA RAGIONE HANNO DEI CONTRACCOLPI SIGNIFICATIVI. DEVO METABOLIZZARE L'IMPREVISTO A CASA MIA E POI A BOCCE FERME, NE DIRÒ” – QUELLA VOLTA CHE A “UN GIORNO DA PECORA” DIEDE DEL “PIRLA” AL SUO COMPAGNO…

1 - DAL PROFILO FACEBOOK DI CAROLINA PELLEGRINI

Oggi scrivere qualcosa che abbia un senso compiuto per me è complicato

la compagna di fabrizio pregliasco carolina pellegrini 9

È complicato per mille ragioni

Persino per una come me che nell'immaginario ha le spalle larghe

Le spalle larghe le ho

Anche solo a guardarmi fisicamente ci sta

Ma il cuore e la ragione hanno dei contraccolpi significativi

La politica è stata per me una parte significativa della mia vita

E continuerà ad esserlo perché dovrei farmi una violenza inaudita cancellarla dalla mia quotidianità

Poi ci sono gli imprevisti

E con gli imprevisti ci devi fare i conti

C'è chi se li fa serenamente

C'è chi fa più fatica

E allora devo metabolizzare l'imprevisto

A casa mia

E poi a,bocce ferme, ne diro'

Sempre e comunque per la libertà ed il rispetto

Notte combattenti!

2 - "CORRERÒ PER MAJORINO". IL VIROLOGO FABRIZIO PREGLIASCO CON IL CANDIDATO DEL CENTROSINISTRA IN LOMBARDIA

Da www.huffingtonpost.it

la compagna di fabrizio pregliasco carolina pellegrini

"Ho parlato a lungo con Pierfrancesco Majorino. Ci ho pensato su un po' di tempo e alla fine ho deciso: mi candido a consigliere regionale della Lombardia nella lista civica del candidato presidente del centrosinistra". Fabrizio Pregliasco è uno dei virologi più celebri d'Italia e, dopo altri scienziati - su tutti Pier Luigi Lopalco in Puglia e Andrea Crisanti che oggi è senatore - scende nell'agone politico.

Il direttore sanitario del Galeazzi - Sant'Ambrogio sfiderà come capolista, dalla parte di Majorino, sia Letizia Moratti che Attilio Fontana. "Ho sempre votato il centrosinistra" dice in un'intervista al Corriere della Sera, sottolineando come invece la moglie, Carolina Pellegrini, sia stata "per un periodo assessore con Formigoni in Regione Lombardia". Pregliasco afferma che "la risposta della sanità lombarda alla pandemia è stata buona, soprattutto grazie al sistema ospedaliero. C'è da cambiare molto però, partendo dal buono che c'è". Tanti eroi nella sanità, ma "tolte le parole, la loro condizione lavorativa non è cambiata in meglio, anzi".

la compagna di fabrizio pregliasco carolina pellegrini

Quanto al Governo Meloni, "ha preso provvedimenti improntati a un liberi tutti forse eccessivo, che sembrano dettati da una certa attenzione al mondo no vax. Ha potuto prenderli, e questa finora è stata la fortuna sua e di tutti, grazie ai progressi che sono stati fatti soprattutto con la vaccinazione".

