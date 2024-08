IN ATTESA CHE PIER SILVIO ROMPA GLI INDUGI, IN “FORZA ITALIA” C’È GIÀ LA “CORRENTE BERLUSCONI” – IL CAPOFILA DELLA FRONDA, A TRAZIONE MERIDIONALE, È ROBERTO OCCHIUTO, GOVERNATORE DELLA CALABRIA CHE, INSIEME A SCHIFANI E MARTUSCIELLO, HA PORTATO I VOTI CHE HANNO PARATO LE CHIAPPE A TAJANI ALLE EUROPEE – RISPONDONO PRESENTE, MANCO A DIRLO, ANCHE ADRIANO GALLIANI, AMICO STORICO DEL CAV, E GIORGIO MULÈ, EX DIRETTORE DI STUDIO APERTO – AL SENATO CI SAREBBERO BARACHINI E RONZULLI. E POI…

Estratto dell'articolo di Vanessa Ricciardi per “il Fatto quotidiano”

ROBERTO OCCHIUTO

Il sogno azzurro di vedere di nuovo un Berlusconi alla guida di Forza Italia sta prendendo concretezza via via che il tempo passa, e il vento di rinnovamento dentro al partito con la bandiera dei diritti civili è diventato “la corrente Pier Silvio”. I nomi dei sostenitori hanno cominciato a circolare in questi giorni, così è partita la conta di chi aspetta la sua venuta in campo elettorale.

Il retroscena è approdato in una breve notizia sul Riformista, con nomi e cognomi. Ufficialmente non conferma nessuno. Non solo, il gruppo non ha alcuna organizzazione specifica, ma a scavare un po' si scopre che tra di loro “sanno”.

pier silvio berlusconi

Non è strano che centrale sia di nuovo il Sud, dove ancora Forza Italia raggiunge la doppia cifra. Il più ortodosso degli ortodossi, infatti, si vanta di essere il presidente della Calabria Roberto Occhiuto.

Quando il 26 giugno è uscita la famosa intervista della primogenita di Silvio Berlusconi (“Sui diritti sto con la sinistra”), non si è nascosto e ha scritto su X: “Condivido pienamente le riflessioni di Marina Berlusconi, esplicitate in un’ottima intervista al Corsera. Di diritti civili e di pensiero liberale oggi il nostro Paese ha ancora più bisogno. Sono felice che questa fervida convinzione sia ancora viva e abbia sempre lo stesso nome”.

licia ronzulli giorgio mule congresso forza italia

Segue poi Giorgio Mulè, che per storia personale ha avuto un ottimo rapporto con il gruppo della famiglia, da ex direttore di Studio Aperto, il Tg di Italia1, e poi di Panorama.

Un altro nome quasi scontato è Deborah Bergamini, che in passato è stata consulente per la comunicazione dello stesso Berlusconi. Fa parte della compagine Paolo Emilio Russo, ex giornalista di Libero, che oggi è in prima fila sullo Ius Scholae.

Tutti pronti a salire sul carro di Pier Silvio. Al Senato figurano il sottosegretario Alberto Barachini, di cui spicca sul curriculum la sua esperienza da giornalista con Emilio Fede. Con lui Licia Ronzulli.

Adriano galliani

E poi Adriano Galliani, a.d. del Monza ed eletto nel collegio che fu di Berlusconi: “Beh, non c’è nemmeno da dirlo”, allarga le braccia un anonimo forzista. Si aggiunge poi, dicono al Fatto, Cristina Rossello, poco sui giornali ma “molto vicina alla famiglia” e già avvocata del Cavaliere nella causa di divorzio da Veronica Lario. Ai parlamentari si aggiungono i “volti nuovi” caldeggiati dalla famiglia: l’esempio è Simone Leoni, di Forza Italia Giovani.

[...] La guida del segretario Antonio Tajani non è in discussione. [...] Eppure i membri della “corrente” vogliono pesare già adesso.

pier silvio marina berlusconi

Prima che Pier Silvio Berlusconi scenda in campo ci vorrà del tempo. Anche se l’anno prossimo cadesse il governo, spiegano da FI evocando una possibilità da non escludere – non è detto che sarebbe il momento opportuno perché il secondogenito si facesse avanti.

Se discesa in campo ci sarà, profetizzano, dovrebbe arrivare tra circa un anno e mezzo, per arrivare pronti all’appuntamento elettorale. Nel 2027? La data è “fantapolitica”, si minimizza in FI. Al passo avanti di Pier Silvio Berlusconi, però, ci credono già oggi.

LA PARTITA DEL CUORE NEL CENTRODESTRA - MEME BY SARX88 BARBARA PIER SILVIO MARINA BERLUSCONI - MARTA FASCINA AL FUNERALE DI SILVIO BERLUSCONI MARINA PIER SILVIO E PAOLO BERLUSCONI

pier silvio berlusconi marta fascina luigi berlusconi adriano galliani paolo berlusconi

giorgio mule foto di bacco (2)