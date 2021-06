MATTEUCCIO, FORMA FISICA IN ALTO MARE - RENZI PAPARAZZATO DA "CHI" IN VACANZA CON LA FAMIGLIA TRA ISCHIA, CAPRI E PONZA: BOXER BLUETTE E FORME UN PO' MORBIDE - DI TUTT'ALTRA PASTA LA MOGLIE AGNESE, L'INSEGNANTE 40ENNE SUPER TONICA E DESCRITTA DA SIGNORINI COME "SIRENA IN BIKINI DA URLO" - LA BARCA PRESA IN AFFITTO DALL'EX PREMIER PER LA MINI-CROCIERA HA UN VALORE DI OLTRE UN MILIONE E MEZZO...