16 feb 2023 13:13

UN AUMENTO A SUA INSAPUTA - ALL’ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA ANCHE I 5STELLE VOTANO L’AUMENTO ISTAT PER I DEPUTATI REGIONALI E IL GRILLINO NUCCIO DI PAOLA SI GIUSTIFICA DICENDO DI NON CONOSCERE L’IMPORTO DELL’AUMENTO: IN PRATICA “NON AVEVA IDEA” CHE LUI E GLI ALTRI SI SAREBBERO MESSI IN TASCA 900 EURO IN PIÙ AL MESE – LA SUPERCAZZOLA: “COME FACEVO A NON SAPERE DELL'ADEGUAMENTO ISTAT CHE COMBATTO DA ANNI? NON MI ERO ACCORTO DELLA PERCENTUALE…”