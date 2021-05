12 mag 2021 19:38

AVANTI GIOVANI, FATEVI INOCULARE - VIA LIBERA DI FIGLIUOLO ALLE REGIONI, DA LUNEDÌ SI PARTE CON LE PRENOTAZIONI ANCHE PER I NATI FINO AL 1981, QUINDI I QUARANTENNI - IL COMMISSARIO COMUNQUE TIENE A BADA I "SALTAFILA": "SI RACCOMANDA L'ASSOLUTA NECESSITÀ DI CONTINUARE A MANTENERE PARTICOLARE ATTENZIONE PER I SOGGETTI FRAGILI, CLASSI DI ETÀ OVER 60, CITTADINI CHE PRESENTANO COMORBIDITÀ..."