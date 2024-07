AVVISATE BRUXELLES: ORBAN QUESTA SERA VOLERA’ A MAR-A-LAGO DA TRUMP – IL PREMIER UNGHERESE, PRESIDENTE DI TURNO DELL’UE, CHIUDE COSI’ IL TOUR DEI “PUZZONI”, DOPO LE CONTESTATISSIME “MISSIONI DI PACE” CON XI JINPING E VLADIMIR PUTIN – PER IL SERVIZIO LEGALE DELL'UE, I VIAGGI DI ORBAN HANNO VIOLATO I TRATTATI COMUNITARI CHE VIETANO QUALSIASI "MISURA CHE POSSA METTERE A REPENTAGLIO IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI DELL'UNIONE"...

MEDIA, 'ORBAN VUOLE ANDARE A MAR-A-LAGO DA TRUMP'

(ANSA) - Il primo ministro ungherese Vickor Orban "sta pianificando di volare a Mar-a-Lago per incontrare Donald Trump". Lo ha riferito una fonte vicina al leader ungherese al Guardian. Orban "ha evitato invece Joe Biden al summit Nato" in corso a Washington e "non ha richiesto un incontro bilaterale con il presidente degli Stati Uniti, scrive il media britannico citando tre fonti a conoscenza dei preparativi del summit.

VIKTOR ORBAN DONALD TRUMP

Orban potrebbe volare oggi stesso a Mar-a-Lago, unico giorno libero per Trump prima di una fitta agenda che la prossima settimana lo vedrà protagonista alla convention repubblicana di Milwaukee, dove sarà incoronato nominee per la Casa Bianca. La visita, secondo alcuni media, è legata alla sua "missione di pace" dopo le tappe a Kiev, Mosca e Pechino, in vista di un possibile ritorno del tycoon alla presidenza.

Bloomberg News ha riferito che l'Ucraina sta prendendo in considerazione nuovi colloqui di pace che includerebbero incontri con funzionari russi, nonché un potenziale incontro tra Trump e Orban a Mar-a-lago, dove i due discuteranno dei recenti colloqui del premier ungherese con Putin e Zelensky.

donald trump e viktor orban a mar a lago

E Orbán, scrive il Guardian, potrebbe sfruttare l'attuale presidenza di turno del Consiglio europeo per affermare che sta negoziando per conto di altre nazioni dell'Ue, secondo insiders a Budapest, Bruxelles e in entrambe le campagne a Washington, incluso Trump come potenziale presidente eletto.

Trump sarebbe anche diffidente nei confronti di Orbán, che tenta di posizionarsi come intermediario in Europa. Bloomberg News ha riferito che il tycoon non ha chiesto a Orbán di negoziare l'accordo di pace per lui.

FT, ORBAN HA VIOLATO I TRATTATI CON LE MISSIONI DI PACE

viktor orban vladimir putin

(ANSA) -Il servizio legale dell'Ue ha comunicato ieri al Coreper che le missioni di pace di Viktor Orbán hanno violato i trattati del blocco che vietano qualsiasi "misura che possa mettere a repentaglio il raggiungimento degli obiettivi dell'Unione". Lo riporta il Financial Times, citando alcune fonti diplomatiche. Orban ha inoltre violato una disposizione che invita tutti i membri a svolgere attività di politica estera "senza riserve in uno spirito di lealtà e solidarietà reciproca", riportano ancora divere fonti citate dal quotidiano. (ANSA).

VIKTOR ORBAN XI JINPING

viktor orban e vladimir putin 2