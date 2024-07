AVVISATE RENZI CHE IL SUO AMICO BIN SALMAN FA LA GUERRA ALL’OCCIDENTE PER CONTO DI PUTIN - L’ARABIA SAUDITA POTREBBE RIFIUTARSI DI COMPRARE TITOLI DEL DEBITO FRANCESE E DI ALTRI PAESI EUROPEI (ITALIA INCLUSA) SE IL G7 E L’UNIONE EUROPEA SEQUESTRERANNO I 300 MILIARDI RUSSI DEPOSITATI SU CONTI ESTERI (IL MALLOPPO SERVIRA' A RICOSTRUIRE L’UCRAINA) - BIN SALMAN HA INTERESSE A TENERSI BUONO “MAD-VLAD” PERCHÉ TEME UN'AGGRESSIONE DELL’IRAN…

Estratto dell’articolo di Federico Rampini per il “Corriere della Sera”

bin salman renzi

L’Arabia Saudita potrebbe rifiutarsi di comprare titoli del debito francese e di altri Paesi europei (Italia inclusa), se il G7 e l’Unione europea sequestrano le ricchezze della Russia. Il governo del principe Mohammed bin Salman (detto MbS) non è l’unico a lanciare questo altolà all’Occidente.

In occasione dell’ultimo G7 avvertimenti simili giunsero anche da Cina e Indonesia. La presa di posizione dell’Arabia Saudita fa scalpore perché negli schieramenti geopolitici tendiamo a considerarla una nostra alleata.

Sui mercati finanziari globali Riad si è distinta per i suoi cospicui investimenti in Occidente.

La posizione presa dal Tesoro saudita agli ordini di MbS rafforza Putin e ravviva le paure delle «colombe» europee. Il tema, su cui gli occidentali si dividono dal febbraio 2022, è il trattamento da applicare a circa 300 miliardi di euro di riserve valutarie che la Russia ha depositato all’estero, in prevalenza su conti bancari presso istituti di credito europei.

vladimir putin e mohammed bin salman 5

L’amministrazione Biden sostiene che queste ricchezze vanno sequestrate e versate all’Ucraina per risarcirla dei danni subiti con l’aggressione di Putin. In Europa c’è un forte partito contrario, guidato dalla Germania. L’opposizione al sequestro dice: se prendiamo questa misura arbitraria ai danni della Russia, altri Paesi potranno pensare che depositare le loro riserve valutarie nell’Eurozona è rischioso, perché in caso di conflitto politico quei beni diventano sequestrabili.

Ne seguirebbe un danno alla credibilità dell’euro, una fuga dalle banche dell’Eurozona, e una ridotta disponibilità ad investire in titoli del debito pubblico europeo da parte di Paesi che sospettano di poter diventare «i prossimi della lista» come bersagli di sanzioni.

Renzi con bin Salman nell’opera di Harry Greb apparsa a Roma

Il G7 ha partorito una misura di compromesso, minuscola: le ricchezze della Russia restano intatte, ancorché congelate; l’unica sanzione che Mosca subisce in questo settore riguarda gli interessi maturati su quei depositi, solo questi ultimi vengono usati per aiutare l’Ucraina (peraltro non come trasferimenti diretti, bensì a garanzia di prestiti).

[…] Il principe MbS non ha aderito alle nostre sanzioni contro Putin. Al contrario tra l’Arabia e la Russia si è consolidata l’alleanza in seno all’Opec+, l’organizzazione dei Paesi produttori di petrolio che da alcuni anni si è allargata a Mosca. Ci sono altre ragioni per tenersi buono Putin, oltre alla comune appartenenza al club degli esportatori di energie fossili.

vladimir putin e mohammed bin salman 1

L’Arabia teme un’aggressione da parte dell’Iran. Ha interesse a coltivare relazioni amichevoli con Mosca e Pechino anche nella speranza che svolgano buoni uffici per impedire un attacco iraniano contro il Regno saudita. Cina e Russia offrono un vantaggio supplementare, non criticano MbS sui diritti umani, al contrario di quanto ha fatto in passato l’Occidente. […]

LAWRENZI D'ARABIA IL CALOROSO BENVENUTO DI MOHAMMED BIN SALMAN A VLADIMIR PUTIN vladimir putin e mohammed bin salman 4 putin Mohammed bin Salman matteo renzi bin salman meme MATTEO RENZI – INTERVISTA CON BIN SALMAN ARABIA VIVA