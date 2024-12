13 dic 2024 16:03

AVVISATE SINISTR-ELLY! NON C’E’ SOLO CONTE A FARE I CAPRICCI MA PURE CALENDA METTE I BASTONI TRA LE RUOTE: “IL NUOVO CENTRO? SIA ALTERNATIVO A DESTRA E SINISTRA. NON SI COSTRUISCE UN’AREA DI CENTRO SU INPUT DEL PD, COME CESPUGLIO DEL PD, LANCIANDO UN NOME AL MINUTO, CAPACE DI FARE CIÒ CHE ELLY SCHLEIN, OSTAGGIO DI UNA LINEA TOTALMENTE MELANCHONIANA, NON È IN GRADO DI FARE – L’ALLEANZA CON I DEM? AD OGGI NO, AGENDE TROPPO DISTANTI E UNA DISCRETA HYBRIS DI SCHLEIN, CHE SI SENTE GIÀ A PALAZZO CHIGI. COME CANDIDATO PREMIER VEDO PAOLO GENTILONI, HA GRANDE ESPERIENZA, SERVIRÀ COME IL PANE”