6 giu 2022 20:17

AVVISATE IL TEATRINO DELLA POLITICA: RICOMINCIANO LE SPECULAZIONE DEI MERCATI SULL'ITALIA. E’ QUANTO SCRIVE IN UN REPORT BANK OF AMERICA - IL DRAGHI DRAGO E' UN BEL RICORDO DI IERI, QUANDO TENEVA IN PUGNO L'ALLEANZA DEI PARTITI AL GOVERNO. TRA LEGA E M5S, OGGI SI BALLA IL CAN CAN. LO SPREAD SUL BUND, CHE VENERDÌ AVEVA RAGGIUNTO 213 PUNTI, ORA È A CIRCA 207 PUNTI BASE. E TUTTI ASPETTANO IL VOTO DELLE AMMINISTRATIVE DEL 12 GIUGNO E IL VOTO SULLA GUERRA DEL 21....