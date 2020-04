8 apr 2020 13:06

AVVISO A CHI PUNTA SULLA FRANCIA COME ALLEATA: È TOTALMENTE ALLINEATA ALLA GERMANIA SUGLI EUROBOND, E LE BASTA SOLO UN ''RIFERIMENTO'' AL FONDO DI SOLIDARIETÀ NEL TESTO FINALE CHE SARA' PARTORITO CON DOLORE DALL'EUROGRUPPO - SCHOLZ, IL MINISTRO DELLE FINANZE TEDESCO, HA LA FACCIA DI DIRE CHE LA CRISI SI PUÒ AFFRONTARE CON ''STRUMENTI CLASSICI''. MA SE DAL PRIMO ALL'ULTIMO ESPERTO DICONO CHE SERVONO STRUMENTI NON ORTODOSSI PER UNA SITUAZIONE MAI VISTA PRIMA?