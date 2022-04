AVVISO AGLI EUROCRATI CHE SPERAVANO CHE XI JINPING MOLLASSE PUTIN AL SUO DESTINO: LA CINA STA CON LA RUSSIA! PECHINO HA MESSO DA PARTE OGNI AMBIGUITÀ, COME DIMOSTRA L’ENNESIMO ATTACCO FRONTALE AGLI STATI UNITI DA PARTE DEL QUOTIDIANO DEL POPOLO - PER IL GIORNALE UFFICIALE DEL PARTITO COMUNISTA WASHINGTON È RESPONSABILE DI “TERRORISMO FINANZIARIO” E DI “EGEMONISMO ECONOMICO”. L’ALTERNATIVA? IL “NUOVO ORDINE MONDIALE” GUIDATO DA XI JINPING, CHE PREVEDE “L’ALLEANZA SENZA LIMITI” CON MOSCA…

Estratto dell’articolo di Roberto Fabbri per “il Giornale”

XI JINPING VLADIMIR PUTIN - VIGNETTA DI GIANNELLI

(...) Chi (...) mette da parte ogni ambiguità nello schierarsi con Putin è, più che mai, la Cina. Il giornale ufficiale del partito comunista torna ad attaccare gli Stati Uniti sulla questione che, evidentemente, è la più sensibile per Mosca: quella delle sanzioni.

Per il Quotidiano del popolo Washington è responsabile di «terrorismo finanziario», di uso di «armi economiche» e di «egemonismo economico» che non tiene conto dei danni che così si causano alla stabilità globale e al sostentamento di tutti i Paesi. Sono termini e concetti scelti con cura, come sempre è in grado di fare la leadership di Pechino.

Concetti che prendono a bersaglio l'egemonia mondiale americana (descritta come egoistica e dannosa), proponendo come alternativa il «nuovo ordine mondiale» guidato dalla Cina, che a dire di Xi Jinping avrebbe come stella polare il rispetto degli interessi di tutti i Paesi del mondo e non solo di quelli occidentali e dei loro alleati.

vladimir putin e xi jinping

Peccato che in questo nuovo ordine abbia un ruolo centrale l'«alleanza ferrea» di Pechino con Mosca. Così il Quotidiano del popolo evita di dare spazio all'indignazione sollevata in tutto il mondo (e anche all'Onu, dove la Cina ha scelto l'astensione, come del resto l'India che ai buoni rapporti e al petrolio russi non intende rinunciare) dopo la diffusione delle immagini delle carneficine di civili ucraini da parte di militari russi.

E si concentra invece sulle ricadute economiche globali che «per colpa degli Usa che colgono un'opportunità di profitto» derivano da quella guerra, pretendendo che sia quella la vera preoccupazione della comunità internazionale. Per quanto riguarda le atrocità commesse a Bucha, la Cina non può non ammettere che «resoconti e immagini sono molto inquietanti», ma pretende che «la verità debba ancora essere scoperta» e invita «tutte le parti alla moderazione fino a quando non saranno diffusi i risultati delle indagini».

UCRAINA - CIVILI MASSACRATI A BUCHA bucha stanza torture putin xi jinping putin xi jinping la disperazione di un abitante di bucha magnamose na cosetta vladimir putin e xi jinping